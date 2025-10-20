Tragedia en Recoleta: Niño muere tras choque de vehículo con furgón escolar

De acuerdo con información preliminar, el vehículo involucrado estaba siendo perseguido por personal policial, ya que sus ocupantes habrían participado en el robo a un peatón momentos antes del impacto.

La tarde de este lunes se registró un grave accidente de tránsito en la comuna de Recoleta, luego de que un vehículo particular colisionara con un furgón escolar, dejando como resultado la muerte de un niño.

Hasta ahora, no se ha confirmado la cantidad exacta de personas lesionadas tras el choque.

El teniente coronel Gabriel Villanueva, subprefecto de los servicios de la prefectura Santiago Norte, explicó que “se trata de un accidente de tránsito provocado por dos delincuentes que estaban realizando robos con violencia en el sector. Al darse a la fuga, lamentablemente colisionaron un vehículo que transportaba menores de edad. Tengo que dar la triste noticia de que uno de los menores fallece en el mismo lugar de los hechos”.

Villanueva añadió que los delincuentes ya fueron detenidos en el lugar del accidente.

“Los delincuentes estaban fugándose, pero logramos capturarlos. Tenemos víctimas, y por eso procedimos a su detención inmediata”, afirmó.

En cuanto al choque, el oficial detalló que “los delincuentes provocaron el accidente al pasarse un semáforo en rojo en una intersección cercana a una avenida”.

El furgón escolar trasladaba aproximadamente a 15 niños de educación básica en el momento del accidente.

Finalmente, el subprefecto señaló que ambos detenidos son mayores de edad y cuentan con antecedentes penales.

Las autoridades continúan con las diligencias en el lugar y se espera que en las próximas horas entreguen más detalles sobre el estado de los demás menores y personas involucradas.