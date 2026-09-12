Tragedia en Pitrufquén: Gobierno confirma que hogar en el que fallecieron 16 adultos mayores no contaba con autorización para funcionar

Un nuevo antecedente surge tras el trágico incendio que afectó a un hogar de adultos mayores en la localidad de Comuy, en la comuna de Pitrufquén, y que terminó con 16 personas fallecidas.

A través de un comunicado, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia confirmó que el recinto no contaba con autorización para funcionar.

“El ministerio seguirá con atención la investigación de la Fiscalía y evaluará las acciones que correspondan dentro de sus atribuciones”, agregaron en la misiva.

Además, la ministra de la cartera, María Jesús Wulf, expresó sus condolencias y apoyo a los familiares de las víctimas y señaló: “Quiero acompañar con mucho cariño y respeto a las familias de quienes perdieron la vida y desear una pronta recuperación a las personas heridas”.

Junto con expresar su apoyo, la secretaria de Estado se refirió a las medidas que se están adoptando para asistir a quienes sobrevivieron al incendio.

“Desde Senama estamos trabajando para apoyar a los sobrevivientes y reubicarlos en Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores debidamente autorizados y que cuenten con condiciones adecuadas para su cuidado”, informó.