Encuentran muerta a hija de concejala de Máfil tras caer con su vehículo a humedal en Valdivia

Una mujer de 38 años fue encontrada muerta este sábado luego de que el vehículo que conducía cayera a un humedal ubicado en el acceso norte de Valdivia, en la Región de Los Ríos.

De acuerdo con información de Radio Bío Bío, el hallazgo fue realizado por personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, tras varias horas de búsqueda en el sector.

En el operativo también participaron equipos de la Armada de Chile y Bomberos.

Alcanzó a comunicarse con su familia

El accidente ocurrió durante la madrugada en el sector de Rebellín, mientras la mujer regresaba hacia su domicilio en la comuna de Máfil tras haber participado en una actividad con amigos en la zona costera de Valdivia.

Según antecedentes recopilados por Radio Bío Bío, luego del accidente la víctima alcanzó a comunicarse telefónicamente con familiares para informarles sobre lo ocurrido.

En esa comunicación señaló que había sufrido un accidente y que el agua comenzaba a ingresar al vehículo, antecedente que permitió delimitar la zona y concentrar allí las labores de búsqueda.

La mujer era hija de una concejala de la comuna de Máfil y se desempeñaba como funcionaria del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia.

Tras varias horas de operativo, personal del GOPE logró encontrar su cuerpo en el humedal ubicado a un costado del acceso norte a la capital regional.

Por instrucción de la Fiscalía, la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las diligencias destinadas a esclarecer la dinámica del accidente y establecer las circunstancias en que el automóvil terminó en el humedal.