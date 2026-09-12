Cuánto falta para Halloween 2026 en Chile: fecha, feriado y tradiciones

A Halloween 2026 en Chile le restan pocos días, ya que la fecha cae, como cada año, el sábado 31 de octubre. Ese día es feriado legal en el país, pero no por Halloween: corresponde al Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, establecido para conmemorar la Reforma Protestante de 1517.

La coincidencia de calendario ha hecho que ambas celebraciones convivan, una religiosa y solemne, la otra lúdica y masiva entre niños y jóvenes.

En las calles y barrios residenciales de ciudades como Santiago, la jornada se vive con niños disfrazados que recorren casas preguntando «¿dulce o truco?», una costumbre que en comunas como Providencia y Las Condes incluye calles cerradas al tráfico para que los menores puedan participar con seguridad. Colegios y jardines infantiles también organizan actividades temáticas, y muchas familias decoran sus fachadas con calabazas, luces naranjas y figuras de fantasmas.

El comercio nacional refuerza la fecha desde hace más de dos décadas: supermercados y tiendas destinan espacio a disfraces, dulces y adornos alusivos semanas antes del 31 de octubre, un fenómeno que se consolidó en el país durante los años 90 de la mano de series, películas y el auge del merchandising estadounidense.

El origen de Halloween se remonta a los celtas, que hace más de 3.000 años habitaban Europa occidental y oriental y celebraban el año nuevo con la fiesta de Samhain, marcando el fin de las cosechas y la creencia de que los espíritus de los muertos podían recorrer la tierra esa noche. Con el paso de los siglos, la tradición se mezcló con celebraciones cristianas y con la costumbre medieval de pedir comida a cambio de rezos por los difuntos, antecedente directo del actual «dulce o truco».

En Chile, la fiesta llegó recién en 1979, cuando la embajada de Estados Unidos organizó la primera celebración oficial de Halloween en el país, a la que asistieron extranjeros y figuras del ámbito público. Durante los años 80 la fecha se limitó a colegios internacionales y fiestas privadas en discotecas de Santiago, y no fue hasta los años 90 que se masificó entre la población general, impulsada por la televisión, el cine y el creciente comercio asociado a la fecha.