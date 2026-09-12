Cuánto falta para Navidad 2026 en Chile: fecha, cena y tradiciones

A la Navidad 2026 le quedan varios días, considerando que el 25 de diciembre cae un viernes. En Chile, ese día es uno de los cuatro feriados obligatorios e irrenunciables del calendario junto al Año Nuevo, el 1 de mayo y el 18 de septiembre, por lo que el comercio de grandes tiendas y supermercados permanece cerrado, salvo las excepciones habituales para restaurantes, farmacias y entretenimiento.

La celebración central ocurre la noche del 24 de diciembre, cuando las familias se reúnen para la cena de Nochebuena. Es común que antes o después de comer se asista a la Misa del Gallo, la eucaristía que conmemora el nacimiento de Jesús y que se celebra en iglesias de todo el país cerca de la medianoche. Pasadas las 00:00 horas ya del 25, los niños abren los regalos que dejó el Viejito Pascuero durante la noche.

En la mesa chilena no suele faltar el pavo, ya sea al horno o asado, acompañado de ensaladas, papas duquesas y el infaltable pan de Pascua, además de la cola de mono como bebida típica de la temporada. A diferencia de otros países del hemisferio norte, la Navidad chilena se celebra en pleno verano, lo que explica que buena parte del 25 de diciembre transcurra en asados al aire libre, en la playa o en parques familiares.

El nombre «Viejito Pascuero» es una particularidad chilena: mientras en la mayoría de los países se habla de Santa Claus o Papá Noel, en Chile la costumbre de llamar «Pascua» a la Navidad derivó en ese apodo para el anciano de barba blanca que reparte regalos. Su origen documentado se remonta a 1905, cuando la juguetería de los hermanos Krauss, el Bazar Alemán, exhibió una figura de Santa Claus en su vitrina de la Plaza de Armas de Santiago y el público comenzó a llamarlo «viejito pascuero».

La figura del regalador navideño tiene raíces mucho más antiguas: proviene de San Nicolás, obispo europeo del siglo IV conocido por su generosidad, cuya tradición viajó a Estados Unidos de la mano de inmigrantes neerlandeses y se transformó en el Santa Claus moderno. En Chile, la costumbre de intercambiar regalos en la medianoche del 24 se popularizó recién a comienzos del siglo XX, reemplazando las antiguas ofrendas simbólicas de flores y frutas dedicadas al Niño Jesús, y se consolidó como celebración masiva hacia fines de los años 80, cuando el país retomó un ritmo de consumo más activo.