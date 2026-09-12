Cuánto falta para las Fiestas Patrias 2026: fecha, feriados y cuenta regresiva en Chile

Las Fiestas Patrias 2026 llegan con la cuenta regresiva ya en marcha: solo quedan un par de días para el viernes 18 de septiembre, jornada en que Chile conmemora la Independencia Nacional. Al día siguiente, sábado 19, se celebra el Día de las Glorias del Ejército. Ambas fechas son feriados legales e irrenunciables, por lo que se suman al domingo 20 para formar un fin de semana de tres días.

A diferencia de 2025, este año no habrá un feriado adicional que alargue el descanso: el 18 cae viernes y el 19 sábado, así que las celebraciones se concentran en ese bloque sin extenderse al jueves 17 ni al lunes 21. El carácter de feriado irrenunciable implica que supermercados, malls y tiendas de comercio deben permanecer cerrados ambos días, con excepciones para restaurantes, farmacias, cines, casinos y locales de entretenimiento.

Como cada año, la previa del 18 se vive en las fondas y ramadas que se instalan en distintas comunas del país, con cueca, música típica y platos como empanadas de pino, anticuchos y asado. Muchas familias aprovechan el fin de semana largo para viajar a regiones, por lo que las rutas hacia el sur y la costa suelen registrar mayor congestión entre el miércoles 16 y el jueves 17 en la tarde.

El origen de la fecha se remonta al 18 de septiembre de 1810, cuando se instaló la Primera Junta Nacional de Gobierno en Santiago, encabezada por Mateo de Toro y Zambrano. Ese cabildo abierto, reunido tras la prisión del rey Fernando VII en España, marcó el inicio del proceso de autogobierno criollo y es considerado el punto de partida simbólico de la Independencia, aunque el acta formal se firmaría recién en 1818.

La celebración con dos días completos no siempre existió: fue la Ley N° 2.977, de febrero de 1915, la que fijó oficialmente el 18 como conmemoración de la Independencia Nacional y el 19 como el Día de las Glorias del Ejército. Desde entonces, ambas fechas se mantienen como parte del selecto grupo de feriados obligatorios e irrenunciables del calendario chileno, junto al Año Nuevo, el 1 de mayo y la Navidad.