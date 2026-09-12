El CEO de Anthropic aboga por “moderar el ritmo” de la carrera de la Inteligencia Artificial

La carrera por desarrollar inteligencia artificial necesita urgentemente una desaceleración, afirmó el CEO de Anthropic en un artículo publicado a primera hora de este sábado.

“Debemos reducir el ritmo al que mejoramos las capacidades de los modelos de IA. El progreso seguirá siendo rápido, y debemos hacer un uso sabio del tiempo que ganemos”, escribió el CEO, Dario Amodei, en la publicación de su sitio web.

Amodei, quien dirige una de las empresas de IA líderes a nivel mundial y la compañía detrás de Claude, ha sido un firme defensor del avance de esta tecnología, aunque también ha sido acusado de promover el “catastrofismo” debido a sus advertencias sobre los riesgos de la IA. Este sábado reconoció que las personas podrían perder el control de la IA y que la tecnología puede utilizarse indebidamente para “ciberataques, bioterrorismo y graves perturbaciones económicas”.

“Una carrera hacia el abismo, impulsada por incentivos comerciales, puede agudizar estos riesgos”, escribió Amodei.

Amodei señaló que la tecnología de IA ha avanzado “mucho más rápido” en los últimos meses y ha adquirido la capacidad de mejorarse a sí misma, una dinámica conocida como “automejora recursiva”.

“Si no se controla, podría superar nuestra capacidad para comprender y controlar estos sistemas; por ello, su desarrollo debe abordarse con suma cautela, o incluso debería cuestionarse si debería llevarse a cabo en absoluto”, escribió.

Amodei también expresó su alarma ante el comportamiento de un enjambre de agentes de IA durante el incidente entre OpenAI y Hugging Face. El enjambre, según explicó, “actuó esencialmente como un colectivo fanáticamente entregado, llevando a cabo ciberataques contra objetivos que no se les había pedido atacar”.

Si no se controla, la IA podría avanzar tan rápidamente que un enjambre de este tipo sería capaz de apoderarse de todo Internet en un plazo de seis a doce meses —escribió—, lo que podría causar daños por valor de cientos de miles de millones de dólares.