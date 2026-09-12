Klaus Schmidt-Hebbel: “El crecimiento de este año será muy mediocre por la herencia de Boric y los shocks negativos de oferta y demanda”

El economista Klaus Schmidt-Hebbel hizo un análisis de la situación económica actual de Chile y responsabilizó directamente a la administración de Gabriel Boric por el escenario actual que vive el gobierno de José Antonio Kast en dicha materia.

En entrevista con La Tercera, Schmidt-Hebbel fue consultado por su opinión respecto a la razón del freno que existe en el avance de la economía nacional.

“Hay varios factores. Hubo una recesión de los primeros seis meses de este año. La causa número uno es la herencia que nos dejó el gobierno de Gabriel Boric. En los 48 meses que duró el mandato del Presidente Boric el Imacec desestacionalizado no creció; se mantuvo estancado con crecimiento cero en 41 de esos 48 meses”.

“Ese estancamiento se extiende desde marzo del 2022 hasta marzo del 2026. Pero la herencia que dejó el gobierno anterior también quedó para el segundo trimestre de este año. Entonces, parte también de la caída del segundo trimestre es atribuible a una muy mala herencia que deja Boric”, agregó el destacado economista.

En esa línea planteó: “¿Cuál es la herencia que dejó? Un crecimiento tendencial bajísimo. No me creo el 2% tendencial que hoy estima el Banco Central antes de la megarreforma y el MK4. Estimo que el PIB tendencial está más cerca de 1%. ¿Y qué pasa cuando una economía crece un 1% en tendencia antes de estas reformas? Sucede que cualquier shock adverso, de oferta, que tenga un impacto menor y mediano, nos tira a un crecimiento cero o negativo. Eso es lo que le pasó a Chile en estos siete meses”.

Consultado por las razones que fundamentan una tasa de desempleo tan alta, Schmidt-Hebbel apuntó a la implementación de la Ley de las 40 horas semanales.

“Es muy interesante el análisis que hace el Banco Central. Hay razones estructurales y cíclicas. Es cíclica porque el ciclo en que estamos es malo y, por tanto, temporalmente caen los ingresos. Pero más importante que eso son las razones estructurales, como los enormes aumentos en los costos del empleo que se generaron por los cambios legislativos hechos durante la administración Boric. Ahí están las 40 horas semanales que han llevado a que muchas empresas pequeñas y medianas reduzcan su empleo. También está el aumento gradual en la tasa de contribución que tienen que hacer las empresas y los empleadores, por cuenta de sus trabajadores, para la reforma previsional”.

Finalmente, el economista insistió en que “hay un quiebre durante estos seis meses de gobierno, que hace anticipar -como correctamente lo hace el Banco Central en su Ipom- un punto de inflexión en las cuentas fiscales, en la actividad y en el empleo para el próximo año. Como lo dije, el crecimiento de este año será muy mediocre por la herencia de Boric y shocks negativos de oferta y demanda”.