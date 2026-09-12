Tragedia en Pitrufquén: Incendio en hogar de ancianos termina con 16 personas fallecidas

La Región de La Araucanía amaneció este 12 de septiembre de luto. Esto debido al trágico incendio que durante la noche previa afectó a un hogar de ancianos en la localidad de Comuy, la comuna de Pitrufquén, y que terminó con 16 personas fallecidas.

Según los primeros antecedentes expuestos por el fiscal de turno, Jorge Granada “fallecieron 16 personas, cuyos cuerpos fueron calcinados producto de las llamas, logrando en ese momento rescatarse a otros 10 adultos que estaban al interior, por una dependiente que trabajaba en dicho centro”.

“En este caso, al lugar se concurrió este fiscal, Jorge Granada Riquelme, junto a equipo ECO de la Fiscalía Regional, personal del Laboratorio Criminalística de Carabineros de Chile, personal de Bomberos del Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos de Pitufquén, así como también personal del OS-9, y nos encontramos ejecutando diligencias, entre otras, además del trabajo del sitio de suceso, de efectuar indagaciones para los efectos de determinar el origen y la causa del incendio, así como descartar la intervención de terceras personas en este”.

El persecutor agregó que las diligencias se centrarán también en “tratar de determinar las condiciones en que estaban hospedados los adultos que resultaron fallecidos, así como también establecer si dicho hogar contaba o no con los permisos respectivos para su funcionamiento”.

INCENDIO DESTRUYE HOGAR DE ADULTOS MAYORES CON FALLECIDOS Y HERIDOS EN PITRUFQUEN

La noche del Viernes 11 de Septiembre 2026 por causas que se investigan, el incendio hasta el momento preliminarmente ha dejado como consecuencia cinco personas fallecidas, desaparecidos y varios… pic.twitter.com/eFOlCI39X3 — jorge budrovich (@rgcqcl) September 12, 2026