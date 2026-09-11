Tribunal deja en libertad a sujeto que confesó crimen de Mariana Sepúlveda: Delito prescribió

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dejó en libertad a Ghislain Jesús Quiroz Carrizo, hombre que confesó ser el autor del crimen de Mariana Sepúlveda, ocurrido hace 18 años en la comuna de Conchalí.

Pese a que el tribunal decretó inicialmente su internación provisoria debido a que el sujeto presenta una “capacidad cognitiva reducida”, la medida finalmente fue revertida tras un nuevo antecedente entregado por la Policía de Investigaciones (PDI), según consignó La Tercera.

El informe de la PDI reveló que Quiroz no salió del país, por lo que el plazo de prescripción del delito ya se había cumplido, considerando que este solo se puede duplicar cuando el imputado sale del territorio nacional.

Debido a esto, el tribunal declaró el sobreseimiento total y definitivo del acusado, dado que el plazo para formalizarlo por el delito ocurrido en 2008 ya había vencido.

La detención del hombre de 42 años se produjo luego de que confesó ante Carabineros de Chile haber asesinado a la joven de 19 años.

De acuerdo con Quiroz, asesinó a Sepúlveda tras una discusión y enterró su cuerpo en su propio inmueble. Posteriormente, en 2013, desenterró los restos de la joven y los arrojó en la basura, según reveló Radio Biobío.