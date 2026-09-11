Noticias tech de la semana: Apple presenta sus nuevos iPhone, Meta lanza Muse y más

Esta semana estuvo marcada por una serie de anuncios y lanzamientos que renovaron el panorama tecnológico, con novedades en smartphones, inteligencia artificial, dispositivos y otros productos.

Entre los hitos destacan los nuevos iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y el primer plegable de Apple, el iPhone Duo; el lanzamiento de Muse, el agente de IA de Meta capaz de realizar tareas de forma autónoma; y el Xiaomi 18 Fold, que apuesta por un formato plegable más compacto y un procesador desarrollado por la propia compañía.

Las novedades de Apple

Apple presentó el iPhone Duo , su primer teléfono plegable, con una pantalla interna de 7,6 pulgadas y una externa de 5,4 pulgadas. El equipo incorpora el chip A20 Pro y permite ejecutar dos aplicaciones simultáneamente en la pantalla desplegada.

, su primer teléfono plegable, con una pantalla interna de 7,6 pulgadas y una externa de 5,4 pulgadas. El equipo incorpora el chip A20 Pro y permite ejecutar dos aplicaciones simultáneamente en la pantalla desplegada. El iPhone Duo cuenta con un sistema de cámaras de 48 MP y nuevas funciones pensadas para el formato plegable, como Dual Capture y Duo Preview. Su precio en Chile partirá en $2.499.990 .

. Los nuevo s iPhone 18 Pro y 18 Pro Max incorporan por primera vez una cámara principal Fusion de 48 MP con apertura variable , además del procesador A20 Pro y mejoras en batería y rendimiento.

incorporan por primera vez una , además del procesador A20 Pro y mejoras en batería y rendimiento. Apple también presentó los AirPods 5, que llegarán a Chile desde $159.990, además de los nuevos Apple Watch Series 12 y Apple Watch Ultra 4.

En Chile, la preventa de los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max comenzará el 12 de septiembre, mientras que la del iPhone Duo partirá el 16 de octubre.



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Muse, la nueva novedad de Meta

Meta presentó Muse , un agente personal de IA capaz de ejecutar tareas en nombre de los usuarios, como enviar correos, reservar viajes, completar formularios y realizar compras.

, un agente personal de IA capaz de ejecutar tareas en nombre de los usuarios, como enviar correos, reservar viajes, completar formularios y realizar compras. A diferencia de los asistentes tradicionales, Muse puede recibir un objetivo, elaborar un plan y realizar distintas acciones de manera autónoma , incluso continuar trabajando después de que el usuario cierre la aplicación.

, incluso continuar trabajando después de que el usuario cierre la aplicación. El sistema funciona mediante su propia aplicación o WhatsApp y utiliza una función de memoria para recordar información compartida previamente y adaptar sus acciones a las preferencias del usuario.

Para sus funciones, Meta desarrolló sistemas de seguridad como Muse Secure VM y Sentinel, mientras que las acciones sensibles requieren autorización del usuario y las credenciales y métodos de pago se mantienen protegidos.

Introducing Muse, your personal AI agent from Meta that gets things done across every part of life. Download the Muse app and get started: https://t.co/KBjYWfshGo pic.twitter.com/1exp56xj93 — Muse (@Muse) September 8, 2026

El nuevo plegable de Xiaomi