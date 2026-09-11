Noticias tech de la semana: Apple presenta sus nuevos iPhone, Meta lanza Muse y más

Esta semana estuvo marcada por una serie de anuncios y lanzamientos que renovaron el panorama tecnológico, con novedades en smartphones, inteligencia artificial, dispositivos y otros productos.
Entre los hitos destacan los nuevos iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y el primer plegable de Apple, el iPhone Duo; el lanzamiento de Muse, el agente de IA de Meta capaz de realizar tareas de forma autónoma; y el Xiaomi 18 Fold, que apuesta por un formato plegable más compacto y un procesador desarrollado por la propia compañía.
Las novedades de Apple
- Apple presentó el iPhone Duo, su primer teléfono plegable, con una pantalla interna de 7,6 pulgadas y una externa de 5,4 pulgadas. El equipo incorpora el chip A20 Pro y permite ejecutar dos aplicaciones simultáneamente en la pantalla desplegada.
- El iPhone Duo cuenta con un sistema de cámaras de 48 MP y nuevas funciones pensadas para el formato plegable, como Dual Capture y Duo Preview. Su precio en Chile partirá en $2.499.990.
- Los nuevos iPhone 18 Pro y 18 Pro Max incorporan por primera vez una cámara principal Fusion de 48 MP con apertura variable, además del procesador A20 Pro y mejoras en batería y rendimiento.
- Apple también presentó los AirPods 5, que llegarán a Chile desde $159.990, además de los nuevos Apple Watch Series 12 y Apple Watch Ultra 4.
- En Chile, la preventa de los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max comenzará el 12 de septiembre, mientras que la del iPhone Duo partirá el 16 de octubre.
Ver esta publicación en Instagram
Muse, la nueva novedad de Meta
- Meta presentó Muse, un agente personal de IA capaz de ejecutar tareas en nombre de los usuarios, como enviar correos, reservar viajes, completar formularios y realizar compras.
- A diferencia de los asistentes tradicionales, Muse puede recibir un objetivo, elaborar un plan y realizar distintas acciones de manera autónoma, incluso continuar trabajando después de que el usuario cierre la aplicación.
- El sistema funciona mediante su propia aplicación o WhatsApp y utiliza una función de memoria para recordar información compartida previamente y adaptar sus acciones a las preferencias del usuario.
- Para sus funciones, Meta desarrolló sistemas de seguridad como Muse Secure VM y Sentinel, mientras que las acciones sensibles requieren autorización del usuario y las credenciales y métodos de pago se mantienen protegidos.
Introducing Muse, your personal AI agent from Meta that gets things done across every part of life.
Download the Muse app and get started: https://t.co/KBjYWfshGo pic.twitter.com/1exp56xj93
— Muse (@Muse) September 8, 2026
El nuevo plegable de Xiaomi
- Xiaomi presentó el 18 Fold, un nuevo teléfono plegable con formato “mid-fold”, más compacto que los modelos tradicionales tipo libro y con una pantalla exterior de 5,38 pulgadas y otra interior de 7,58 pulgadas.
- El dispositivo incorpora el XRing O3, procesador desarrollado por Xiaomi con una CPU de 10 núcleos y una NPU optimizada para tareas de inteligencia artificial.
- En fotografía, cuenta con una cámara principal de 200 MP con OIS, un teleobjetivo periscópico de 50 MP con zoom óptico 3,5× y un ultra gran angular de 50 MP, además de video 4K Dolby Vision a 60 fps.
- Sus dos pantallas alcanzan hasta 4.000 nits de brillo, con tecnología LTPO de 1 a 120 Hz, mientras que el modelo parte en 10.999 yuanes (unos US$1.640) y saldrá a la venta en China el 10 de septiembre.
Lo más leído
- Elecciones en Brasil: Lula lidera la intención de voto con un 39 % frente al 35 % de Bolsonaro
- Miles de personas conmemoran el 11 de septiembre en el Estadio Nacional a 53 años del golpe de Estado
- Tribunal deja en libertad a sujeto que confesó crimen de Mariana Sepúlveda: Delito prescribió
- Noticias tech de la semana: Apple presenta sus nuevos iPhone, Meta lanza Muse y más
- Diputada Lorena Pizarro (PC) sobre la no conmemoración del 11 de septiembre: "Es un gobierno que ha reivindicado la dictadura y el golpe de Estado"