Reportan incidentes en el Instituto Nacional por el 11 de septiembre: Hay siete detenidos

Durante este viernes, se reportaron incidentes en el Instituto Nacional por manifestaciones en el marco del 11 de septiembre, los cuales terminaron con siete personas detenidas.
De acuerdo con el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Santiago Centro, cinco de los siete detenidos son estudiantes que pertenecen al establecimiento educacional.
La detención se produjo “luego de que un grupo de personas encapuchadas irrumpiera en el establecimiento, provocando incidentes que obligaron a evacuar el recinto y suspender las clases cerca de las 16:30 horas“, detalló la entidad.
El organismo condenó categóricamente los hechos registrados durante esta jornada y anunció que colaborará con información sobre los presuntos responsables.
“Como Servicio Local, condenamos categóricamente toda expresión de violencia que ponga en riesgo la integridad física y emocional de estudiantes, docentes, asistentes de la educación y demás integrantes de la comunidad educativa, así como cualquier acción que afecte el normal desarrollo de las actividades pedagógicas”, sostuvo la institución en un comunicado.
“El SLEP Santiago Centro prestará la colaboración necesaria para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las eventuales responsabilidades, respetando el debido proceso”, cerró el organismo.
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