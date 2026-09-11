Corrida Familiar de Maipú: Revisa los cortes y desvíos de tránsito de este domingo

Este domingo 13 de septiembre se realizará la quinta versión de la Corrida Familiar de Maipú, evento que reunirá a 8.500 corredores en recorridos de 5K y 10K y que implicará una serie de cortes y desvíos de tránsito en distintos puntos de la comuna.
La actividad comenzará a las 08:00 horas en el Templo Votivo de Maipú. La largada de la categoría 10K está programada para las 09:00 horas, mientras que la de 5K será a las 09:30 horas.
Debido al desarrollo de la carrera, la organización implementará un plan de contingencia vial entre las 06:30 y las 21:00 horas de este domingo.
¿Qué calles tendrán cortes de tránsito?
Uno de los principales puntos afectados será la Avenida 5 de Abril, que tendrá interrupciones desde el Templo Votivo y cruces bloqueados en las esquinas de Primera Transversal, Segunda Transversal y Del Ferrocarril.
También habrá restricciones en distintos cruces de la Avenida Los Pajaritos. Los puntos afectados serán las intersecciones con avenida Maipú, Libertad, Luis Gandarillas, Central Gonzalo Pérez Llona, Argentina y Rafael Riesco Bernales.
En el sector de Arauco Maipú, en tanto, se restringirán los accesos en el entorno del centro comercial y en calle Los Pintores.
¿Cuáles son las rutas alternativas?
- Para quienes necesiten desplazarse por la comuna durante la jornada, la organización recomienda utilizar vías paralelas a los sectores donde se concentrarán los cortes.
- Entre las alternativas sugeridas se encuentran avenida Segunda Transversal, avenida Lumen y avenida Santa Rosa.
- Quienes concurran en automóvil a la corrida podrán utilizar el estacionamiento gratuito de Arauco Maipú.
Entrega de kits para los corredores
- Los participantes inscritos podrán retirar su kit oficial, que incluye polera técnica, morral y número de competencia, hasta este sábado 12 de septiembre en Arauco Maipú.
- La información sobre la corrida y sus recorridos está disponible en el sitio oficial del evento.
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