Pago Bono por hijo de $30 mil: Revisa acá si eres beneficiario o beneficiaria

Este viernes comenzó el pago del Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez, aporte que entrega $30 mil por cada niño de hasta 13 años que pertenezca a una familia que esté dentro del 80% de hogares más vulnerables según el Registro Social de Hogares (RSH).
El aporte llegará hasta 1.7 millones de familias y el pago se concretará una sola vez a través de la Cuenta RUT de Banco Estado o de manera presencial en las oficinas del Instituto de Previsión Social (IPS).
¿Cuáles son los requisitos para obtener el bono?
De acuerdo con la información del Gobierno, el bono se asigna de manera automática a quienes cumplan con los siguientes requisitos:
- Niños y niñas de hasta 13 años.
- Pertenecer al 80% más vulnerable en su RSH desde el 1 de junio de 2026.
Además, también serán los beneficiarios de forma automática:
- Menores que pertenezcan a una familia de acogida con resolución judicial (no deben acreditar su trazo económico en RSH).
- Bebés recién nacidos entre el 2 de junio de 2026 y el 15 de marzo de 2027 (la madre debe estar en un RSH del 80% desde el 1 de junio de 2026).
El aporte será dirigido con prioridad al niño que sea causante de estas asignaciones: Subsidio Familiar, Asignación Familiar o Maternal, Subsidio para personas con discapacidad mental. Además, lo recibirán niños con discapacidad física o sensorial severa.
De no cumplirse ninguna de las condiciones anteriores, el cobro del beneficio recaerá directamente en la persona registrada como jefe de hogar en el Registro Social de Hogares.
Revisa aquí si eres beneficiario
Para facilitar la consulta ciudadana, el Ejecutivo habilitó el portal oficial donde los tutores legales y familias pueden verificar el estado de asignación. El sistema detallará automáticamente la nómina de menores causantes.
Ingresa al sitio web consulta.bononinez.cl y digita tu ClaveÚnica.
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