13 condenados por crímenes de lesa humanidad siguen prófugos en Chile: Revisa el listado completo

13 exagentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura permanecen prófugos de la justicia, según un nuevo listado actualizado que fue difundido.
En la lista, compartida por el Estudio Caucoto Abogados, figuran un civil, un policía de investigaciones (PDI), suboficiales de Carabineros, oficiales de la Armada y del Ejército, integrantes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA); algunos de los cuales se encuentran fugitivos desde 2022.
Entre los condenados se encuentran personas declaradas responsables de delitos como secuestro calificado, homicidio calificado, asociación ilícita y aplicación de tormentos. Los casos abarcan diversos procesos por violaciones a los derechos humanos, entre ellos la Operación Cóndor, el crimen de Reinalda Pereira y el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, figurando también condenas relacionadas con el caso “Quemados”, entre otros procesos.
El abogado Francisco Bustos, quien elaboró el listado, sostuvo que “seguimos alertando sobre los criminales de la dictadura prófugos, por la importancia del cumplimiento de las sentencias, pues los crímenes contra la humanidad exigen superar la impunidad”.
“Esto resulta todavía más importante en un contexto adverso, donde la autoridad política ha instruido al Programa de DDHH del Ministerio de Justicia dejar de intervenir y oponerse a las solicitudes de reducción de condena pedidas por agentes de la dictadura sin cumplir los requisitos legales. Esto es contrario a la normativa interna, a los tratados de derechos humanos y también a la práctica consistente de los tres últimos gobiernos que cumplieron la ley”, agregó.
En esa línea, Bustos recordó algunos casos que darían cuenta de estas “nuevas prácticas”, como los de César Manríquez, exintegrante de la DINA, y Héctor Osses Yáñez. Este último permaneció prófugo entre 2021 y 2023, pese a su avanzada edad, y en 2025 comenzó a solicitar la sustitución de su pena por razones de salud mental y el Programa de DDHH desistió de las apelaciones que buscaban la realización de exámenes adicionales para determinar su real estado de salud. “Al pedirles la justificación de esto, nos han denegado toda información”, concluyó.
Los 13 condenados de lesa humanidad que están prófugos
- Luis Enrique Barrueto Bartning: empresario, condenado a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio como coautor de siete secuestros calificados (desapariciones forzadas) perpetrados en la comuna de Santa Bárbara. Prófugo desde 2022.
- Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda: oficial de Ejército (R) y DINA, condenado en Episodio Conferencia II a 12 años por secuestro calificado y 3 años por secuestro simple, sentenciado además en Operación Cóndor a dos penas de 18 años por secuestros y homicidios calificados reiterados, sumado a 7 años por la desaparición forzada de Reinalda Pereira Plaza. Prófugo desde 2023.
- Alberto Roque del Sagrado Corazón Badilla Grillo: oficial Armada (R), sentenciado como autor de homicidio calificado y aplicación de tormentos a 12 años de presidio mayor y 541 días de presidio menor, respectivamente, en contra de Enrique López Olmedo. Prófugo desde 2023.
- Pablo Belmar Labbé: oficial de Ejército (R) y DINA, condenado a 10 años y un día como coautor del homicidio calificado de Carmelo Soria y 541 días por asociación ilícita, además con prisión preventiva por el crimen del Conservador de Bienes Raíces Jorge Renato Francisco León Zenteno. Prófugo desde 2023.
- René Patricio Quilhot Palma: oficial del Ejército (R) y DINA, condenado a 10 años y un día como coautor del homicidio calificado de Carmelo Soria y 541 días por asociación ilícita, con prisión preventiva por el homicidio calificado de Jorge Renato León Zenteno. Prófugo desde 2023.
- Juan de Dios Higueras Álvarez: suboficial de Carabineros (R), condenado en el Episodio Mulchén a 15 años y un día como coautor de homicidios calificados de doce víctimas en los fundos Carmen, Maitenes y Pemehue, y a 10 años y un día como coautor de secuestro calificado de seis personas en el fundo El Morro. Prófugo desde 2023.
- Miguel René Riveros Valderrama: oficial de Ejército (R) y DINA, sentenciado en Operación Cóndor a dos penas de 18 años por secuestros calificados de Alexei Jaccard y Héctor Velázquez y como coautor de homicidios calificados reiterados de cinco víctimas. Prófugo desde 2023.
- Jaime Ojeda Torrent: oficial de Ejército (R), condenado en Caravana de la Muerte, episodio La Serena, a 10 años y un día como cómplice de 15 homicidios calificados.
- Andrés Pablo Potin Lailhacar: ingeniero civil de Patria y Libertad y Comando Conjunto, condenado a 5 años y un día como coautor del secuestro calificado de Luis Emilio Maturana y a 400 días por el secuestro de Juan René Orellana. Prófugo desde 2024.
- Iván Humberto Figueroa Canobra: oficial de Ejército (R), condenado a 20 años por el homicidio calificado consumado de Rodrigo Rojas De Negri y homicidio calificado frustrado de Carmen Gloria Quintana. Prófugo desde 2024.
- Ángel Nicanor Bustos Farías: de Investigaciones (R), condenado a 10 años y un día por el secuestro con grave daño (desaparición forzada) de José Renato Lazcano Campos. Prófugo desde 2025.
- Sergio Patricio Chifelle Kirby: oficial de la Armada (R) y ex procurador, condenado a 15 años y un día por el homicidio calificado de Marcelo Barrios Andrade. Prófugo desde 2025.
- Gastón Manterola Miranda: oficial de Carabineros (R), condenado a 15 años y un día como autor de los homicidios calificados de José Andrés García Lazo y Jorge Rodrigo Muñoz Mella. Prófugo desde 2026.
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