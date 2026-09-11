13 condenados por crímenes de lesa humanidad siguen prófugos en Chile: Revisa el listado completo

13 exagentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura permanecen prófugos de la justicia, según un nuevo listado actualizado que fue difundido.

En la lista, compartida por el Estudio Caucoto Abogados, figuran un civil, un policía de investigaciones (PDI), suboficiales de Carabineros, oficiales de la Armada y del Ejército, integrantes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA); algunos de los cuales se encuentran fugitivos desde 2022.

Entre los condenados se encuentran personas declaradas responsables de delitos como secuestro calificado, homicidio calificado, asociación ilícita y aplicación de tormentos. Los casos abarcan diversos procesos por violaciones a los derechos humanos, entre ellos la Operación Cóndor, el crimen de Reinalda Pereira y el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, figurando también condenas relacionadas con el caso “Quemados”, entre otros procesos.

El abogado Francisco Bustos, quien elaboró el listado, sostuvo que “seguimos alertando sobre los criminales de la dictadura prófugos, por la importancia del cumplimiento de las sentencias, pues los crímenes contra la humanidad exigen superar la impunidad”.

“Esto resulta todavía más importante en un contexto adverso, donde la autoridad política ha instruido al Programa de DDHH del Ministerio de Justicia dejar de intervenir y oponerse a las solicitudes de reducción de condena pedidas por agentes de la dictadura sin cumplir los requisitos legales. Esto es contrario a la normativa interna, a los tratados de derechos humanos y también a la práctica consistente de los tres últimos gobiernos que cumplieron la ley”, agregó.

En esa línea, Bustos recordó algunos casos que darían cuenta de estas “nuevas prácticas”, como los de César Manríquez, exintegrante de la DINA, y Héctor Osses Yáñez. Este último permaneció prófugo entre 2021 y 2023, pese a su avanzada edad, y en 2025 comenzó a solicitar la sustitución de su pena por razones de salud mental y el Programa de DDHH desistió de las apelaciones que buscaban la realización de exámenes adicionales para determinar su real estado de salud. “Al pedirles la justificación de esto, nos han denegado toda información”, concluyó.

Los 13 condenados de lesa humanidad que están prófugos