IPC de Estados Unidos sube 0,4% en agosto y eleva a 90% la probabilidad de alza de tasas de la Fed

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos avanzó 0,4% mensual en agosto, tras registrar un alza de 0,1% en julio, mientras la variación en doce meses se mantuvo en 3,4%, según informó la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) de ese país.

El dato elevó a cerca de 90% la probabilidad implícita en el mercado de que la Reserva Federal suba su tasa de interés en la reunión de la próxima semana, desde un nivel cercano a 70% antes del informe.

Inflación subyacente supera las expectativas

La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, subió 0,3% mensual en agosto, por sobre el 0,2% que esperaba el mercado y acelerándose respecto del 0,2% registrado en julio.

En términos anuales, en tanto, ese componente bajó de 2,5% a 2,4%, su menor nivel desde marzo de 2021.

De acuerdo con Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB, lo que probablemente pesará más en la decisión de la Fed es precisamente la aceleración mensual del componente subyacente, ya que indica que la desinflación acumulada en doce meses no necesariamente está describiendo bien la presión más reciente sobre los precios.

“El aumento no estuvo limitado a la energía. La gasolina explicó cerca de un tercio del avance del índice general, pero también aumentaron los pasajes aéreos, el alojamiento, los autos usados, la educación y las comunicaciones, lo que abre la posibilidad de una transmisión más amplia del shock de costos”, afirmó.

Gasolina explica más de un tercio del alza mensual

El informe del BLS detalló que el índice de la gasolina subió 3,9% en agosto, explicando más de un tercio del alza mensual del índice general, mientras el conjunto de la energía avanzó 2,1%.

Sin embargo, la analista advirtió que el aumento no estuvo limitado a ese componente, ya que también subieron los pasajes aéreos, el alojamiento fuera del hogar, los autos usados, la educación y las comunicaciones, lo que abre la posibilidad de una transmisión más amplia del shock de costos hacia el resto de la economía.

“Para la Fed, esto reduce el margen de espera, especialmente con un mercado laboral que todavía muestra resistencia y un petróleo elevado. Aun así, no diría que un alza de tasas está asegurada, porque la inflación subyacente anual sigue moderándose. El dato cambia el balance de riesgos hacia una política más restrictiva y explica que el mercado haya elevado a cerca de 90% la probabilidad de un aumento la próxima semana, frente a alrededor de 70% antes del informe”, puntualizó.