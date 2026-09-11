Universidad de Chile entrega título póstumo de Médico a Héctor Pincheira Núñez, estudiante detenido desaparecido en 1973

En el marco de la conmemoración del golpe de Estado ocurrido el 11 de septiembre de 1973, la Universidad de Chile (UCH) otorgó este jueves el título póstumo y simbólico de médico cirujano a la familia de Héctor Ricardo Pincheira Núñez, exestudiante de medicina entre 1963 y 1969 y quien fue detenido el 13 de septiembre de 1973.

La ceremonia se desarrolló en el Salón de Honor de la Casa Central, donde la rectora de la casa de estudios, Alejandra Mizala, junto a la directora de Pregrado de la Facultad de Medicina, Marcela Díaz, hicieron entrega de la distinción a Livia Sepúlveda, pareja en ese momento de Héctor.

“Sabemos que ningún reconocimiento puede reparar una ausencia ni devolver el tiempo perdido. Pero esperamos que este acto contribuya a reafirmar una pertenencia que nunca debió ser interrumpida“, señaló la rectora de la U. de Chile, Alejandra Mizala, al entregar el grado póstumo.

Al respecto, Livia, su pareja hasta el momento de su desaparición, afirmó que es “increíble” y “extraordinaria” la distinción entregada a Pincheira.

“Me parece fantástico. Me ha sorprendido muchísimo. Me parece realmente increíble que se haga este justo reconocimiento y que sea en el Salón de Honor de la Universidad de Chile, dándole el prestigio y la dignidad que tiene. Me parece extraordinario que se reconozca a una persona que perdió la vida luchando por el bienestar de los demás. Eso quiere decir que todavía hay gente a la que le late el corazón por este tipo de cosas. Estoy muy contenta por este acto”.

Este reconocimiento se concretó tras una solicitud formal iniciada en septiembre de 2025 por la presidenta del Colegio Médico de Chile (Colmed), Anamaría Arriagada, a las autoridades universitarias. Como parte de los homenajes de memoria, el Colmed también entregó a Pincheira la colegiación póstuma.

Vida de Héctor “Máximo” Pincheira

Héctor Ricardo Pincheira Núñez, conocido en su entorno político como “Máximo“, ingresó a la carrera de Medicina de la Universidad de Chile en 1963 tras aprobar el bachillerato de Biología. Según los registros de la Facultad de Medicina, cursó sus estudios hasta 1969, registrando pendientes sus internados de Psiquiatría, Higiene y Ginecología para completar la malla curricular y optar al título profesional.

En paralelo a su vida universitaria, desarrolló una activa participación política estudiantil vinculada al Partido Socialista, lo que lo llevó a desempeñarse como asesor directo del presidente Salvador Allende. El 11 de septiembre de 1973 se encontraba en el Palacio de La Moneda cuando ocurrió el ataque. Tras ser aprehendido junto a otros sobrevivientes, fue trasladado al Regimiento de Tacna, recinto militar donde fue sometido a torturas.

Desde el 13 de septiembre de 1973 permanece en calidad de detenido desaparecido. Desde la Universidad, señalan que “53 años después de su desaparición, su nombre volvió a ser pronunciado en la Universidad de Chile”.