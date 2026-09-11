Sánchez (REP) por 11 de septiembre: “Habrá gente que tiene detenidos desaparecidos; yo tengo familiares víctimas de la reforma agraria”

El diputado Luis Sánchez (REP) respaldó la decisión del presidente José Antonio Kast de no realizar un acto oficial de conmemoración por los 53 años del golpe de Estado, argumentando que el 11 de septiembre sigue siendo una fecha que divide a los chilenos.

En diálogo con Cooperativa, el parlamentario añadió que existen diversas miradas sobre lo ocurrido el 11 de septiembre de 1973, las que, a su juicio, están marcadas por las historias familiares de cada persona.

“Esta es una fecha sobre la que existen visiones contrapuestas. Han pasado ya más de 50 años desde el año 73, tenemos miradas distintas y no porque unos sean más o menos ignorantes que otros, sino porque tenemos historias familiares distintas”, expresó.

En esa misma línea, el diputado por el distrito 7 comentó su historia familiar como ejemplo frente a esta fecha.

“Yo no estaba vivo en la época, pero me crié con las historias de mis abuelos, con las historias de mis papás. Habrá gente que tiene familiares detenidos desaparecidos; yo, personalmente, tengo familiares que fueron víctimas de la reforma agraria“, sostuvo.

Además, relató que, según las anécdotas de su familia, durante el gobierno de Salvador Allende “llegaban algunos caballeros a punta de rifle a tratar de sacar a las familias de sus casas” en algunas zonas rurales.

Tras ello, el parlamentario respaldó la medida que tomó el mandatario por no utilizar La Moneda para una ceremonia oficial.

“El 11 de septiembre es una fecha que nos divide como chilenos, seamos sinceros”, añadió Sánchez, quien declaró que el objetivo del gobierno es “ponerle atajo a esta división“.