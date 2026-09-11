“No tenemos nada que conmemorar”: Ministro Campos respalda decisión del presidente Kast de no efectuar acto oficial por el 11 de septiembre:

El ministro de Agricultura, Jaime Campos, defendió este viernes la decisión del presidente José Antonio Kast de no realizar un acto oficial por los 53 años del golpe de Estado y afirmó que “como Gobierno, no tenemos nada que conmemorar de un modo especial”, en diálogo con Radio Biobío.

El titular de Agricultura, quien también ejerció como ministro en los mandatos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, argumentó que “el 11 de septiembre es una fecha que divide a los chilenos“.

“Si el gobierno del Presidente Kast ha hecho un llamado desde su inicio a la unidad nacional, nada que permita seguir dividiendo o polarizando más al país va a contar con el apoyo de este Gobierno“, añadió.

Campos apuntó que otras citas de conmemoración han causado “división” entre los chilenos, como las fechas en que fueron asesinados Diego Portales o Manuel Rodríguez. “Son todas fechas que nos dividen. Entonces, ¿qué tenemos que conmemorar?”, comentó.

El secretario de Estado dijo que la misión de La Moneda es generar condiciones de unidad en todo el territorio nacional. Por ello, concluyó que “no tengo nada que conmemorar el día 11 de septiembre“.

Además, declaró que “obviamente hay que reflexionar sobre ellas (las fechas) para que nunca más puedan ocurrir episodios tan luctuosos y tan tristes como los que te estoy comentando”.