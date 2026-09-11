Decretan prisión preventiva para Martín de los Santos tras llegar extraditado desde Brasil

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó este viernes la prisión preventiva de Martín de los Santos, quien arribó extraditado desde Brasil durante la jornada tras ser imputado por agredir a un conserje en Vitacura.

Cabe recordar que, en mayo de 2025, el imputado golpeó a un conserje en Vitacura, dejándolo con lesiones graves. En medio de la investigación del caso, De los Santos viajó a Brasil, país en el que fue detenido después de que se levantara una orden de detención.

El fiscal de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Francisco Lanas, afirmó que “Martín de los Santos, básicamente, mintiéndole al tribunal, señaló situarse en un domicilio en la comuna de Pichilemu, pero ya se encontraba en Brasil en esa época”.

“En ningún momento se entregó voluntariamente a las autoridades de Brasil en conocimiento de que se había decretado una orden de detención, y solo fue detenido gracias a la notificación roja de Interpol”, enfatizó.

En esa línea, indicó que “estos elementos se discutieron en la audiencia, tanto el peligro de fuga por el hecho de haber viajado a Brasil sin autorización, a lo que se agrega la solicitud original del tribunal de un peligro para la seguridad de la sociedad, por la forma de comisión del delito, las penas que arriesga y todas las circunstancias que rodearon el hecho mismo”.

Además, detalló que el plazo de investigación ya está cerrado y que “hay una acusación presentada donde el Ministerio Público solicitó una pena de 5 años de prisión menor en su grado máximo“.

De este modo, la audiencia de preparación del juicio oral se fijó para el 2 de octubre. El fiscal explicó que, una vez concretada la preparación del juicio oral, el juicio definitivo se desarrollaría entre un mes o un mes y medio después, estimando su inicio para mediados de noviembre.