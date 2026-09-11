Albemarle y su sindicato cierran negociación con bono de término de conflicto por $23,5 millones

El Sindicato Unitario de Trabajadores de Albemarle concretó pasada la medianoche la firma de su nuevo contrato colectivo con la compañía de litio, poniendo fin a una negociación que la organización calificó como una de las mejores de su historia y que, a su juicio, marca un hito para las relaciones laborales en la industria del litio en Chile.

El acuerdo tendrá una vigencia de 36 meses y fue alcanzado tras la aprobación mayoritaria de la última oferta de la empresa por parte de las asambleas de trabajadores. El pacto incluye un bono de término de conflicto por un total de $23,5 millones, monto confirmado por el presidente del sindicato, Elías Torres, según consignó Emol.

Acuerdo contempla bono de término de conflicto y préstamos

Según detallaron fuentes al tanto de la negociación, esa cifra se compone de un monto líquido y un préstamo de permanencia de $9 millones, pagadero en 35 cuotas, además de un préstamo blando adicional de $2 millones.

El dirigente sindical explicó que el depósito de los montos ya se encuentra en proceso de coordinación con la empresa.

Torres relató que el proceso de negociación fue especialmente complejo en su primera etapa, cuando la empresa llegó con lo que el sindicato consideró una oferta insuficiente, incluyendo una posición contraria a reconocer el convenio vigente de la organización.

Ese estancamiento se extendió por cerca de un mes, hasta que las bases votaron a favor de ir a huelga con un respaldo cercano al 98%, votación que, según el dirigente, cambió la disposición de la empresa en la mesa de negociación.

Sindicato aprobó acuerdo con 100% de respaldo

El acuerdo final fue presentado a las bases mediante una asamblea que reunió a los turnos de día y de noche del sindicato, la que, según la organización, arrojó una aprobación de 100%.

El sindicato agrupa actualmente a unos 520 trabajadores.

En su comunicado, el sindicato planteó que la negociación trasciende a Albemarle y busca instalar una señal para todo el mercado del litio, en momentos en que la industria es considerada estratégica tanto para Chile como para la transición energética global.

La organización sostuvo que el desarrollo del commodity debe traducirse en reconocimiento concreto para los trabajadores que hacen posible su producción.

Por su parte, Albemarle confirmó el cierre del proceso de negociación colectiva con el sindicato y valoró el diálogo sostenido entre ambas partes durante las conversaciones.