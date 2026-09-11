Martina Weil vuelve a brillar: Mejora su marca del año y avanza a la final de los 400 metros

La destacada deportista Martina Weil volvió a destacar entre las mejores velocistas del mundo. La chilena avanzó a la final de los 400 metros planos del World Athletics Ultimate Championship, que se lleva a cabo en Budapest, Hungría.

Weil terminó en el cuarto lugar en la semifinal con 50,32 segundos, lo que le permitió obtener uno de los cuatro cupos directos de su serie para la definición. Incluso, estableció su mejor registro de esta temporada 2026.

El registro confirma una hazaña más de la atleta, que necesitó tan solo 11 días para mejorar su anterior mejor tiempo de este año. El pasado 31 de agosto había alcanzado los 50,39 segundos en el Grand Prix de Brescia, Italia.

Tras este hito, Weil sostuvo que se encuentra “muy feliz de la carrera que logré hoy y de haber ejecutado el plan que teníamos con mis entrenadores“, según un mensaje en sus redes sociales.

Considerando ambas series, la deportista nacional terminó con el sexto mejor tiempo entre las atletas que avanzaron a la carrera decisiva.