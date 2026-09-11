Presidente Kast vuelve a defender soberanía sobre el Estrecho de Magallanes: “Es y será siempre chileno”

Este viernes, el presidente José Antonio Kast reafirmó la soberanía chilena en el estrecho de Magallanes y abordó los dichos del ministro de Defensa de Argentina, Carlos Presti, sobre “patrullajes combinados” en el lugar.

El presidente Kast, durante su visita a Corral, reiteró que “hemos sido muy claros: el Estrecho de Magallanes es chileno, es soberanía chilena” y agregó que “jamás en el Estrecho de Magallanes ha habido un patrullaje conjunto”.

Bajo esa línea, aclaró que las navegaciones en el sector deben ser bajo las normas establecidas en Chile y bajo un piloto chileno.

“Cualquier navegación que se hace en el Estrecho de Magallanes se hace con pilotos chilenos. En cualquier buque y con cualquier bandera tiene que solicitar que se suba un piloto chileno y dirija las maniobras de esa embarcación”, explicó el mandatario.

Asimismo, reiteró la soberanía chilena en el estrecho de Magallanes y apeló a los tratados internacionales. “El estrecho de Magallanes es y será siempre chileno. La soberanía está determinada más allá de lo que diga cualquier persona (…) si hay tratados internacionales; por lo tanto, en esto no hay discusión alguna”.

Las declaraciones del mandatario llegan luego de que el Ministerio de Defensa afirmara que las aguas jurisdiccionales chilenas son custodiadas y controladas exclusivamente por la Armada de Chile”.

El comunicado de Defensa también afirmó la existencia de patrullajes conjuntos; no obstante, esto solo en aguas antárticas.