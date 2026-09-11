Corfo lanza más de 1.300 becas para capacitar en inteligencia artificial: ¿Cómo postular a los cursos?

Guillermo Vásquez, coordinador de la Unidad de Talento e Impulso Productivo de Corfo, entregó más detalles del lanzamiento de más de 1.300 becas destinadas a cerrar brechas de capital humano en sectores clave del país.

En conversación con Cooperativa, representante de Corfo explicó que el proyecto busca formar técnicos y profesionales en temas como bioeconomía, mercado de carbono e inteligencia artificial.

“Corfo cuenta con una serie de programas que llamamos ‘Transforma’, un instrumento que coordina el sector público, privado y la academia”, señaló respecto a las nuevas herramientas que pueden implementar los trabajadores.

¿Cuáles son las alternativas disponibles?

Vásquez sostuvo que las postulaciones se abrieron online: “Este año vamos a sacar ocho cursos. Ya hemos sacado dos que suman alrededor de 500 becas, pero el resto se va a ir lanzando convocatorias de forma gradual. Las próximas debieran ser entre octubre y noviembre“, dijo.

Además, la autoridad resaltó los resultados de las anteriores capacitaciones, indicando que un 61% de los egresados aumentó su productividad, y recalcó que las postulaciones se realizan a través del sitio becascapitalhumano.cl en fechas que vencen a fines de septiembre.