Exministro Cordero y ausencia de acto conmemorativo del Gobierno por el 11 de septiembre: “Es una decisión simbólica que dice mucho”

El exministro de Justicia y Seguridad, Luis Cordero, se refirió a la decisión del presidente José Antonio Kast de no realizar una conmemoración oficial por el 11 de septiembre, fecha en que se cumplen 53 años del golpe de Estado.

Cordero sostuvo en Hoy es Noticia que la postura del Ejecutivo de “no realizar una conmemoración o un acto de reflexión en el Palacio de La Moneda es una decisión simbólica que dice mucho”.

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En esa línea, recordó el acuerdo “Por la democracia, siempre” que suscribieron los presidentes de la República durante la conmemoración de los 50 años del quiebre institucional de 1973.

“Quiero recordar que hace tres años en esta misma fecha, los cuatro presidentes de la República vivos suscribieron un acuerdo por la democracia y que en ese momento algunos acusaron de minimalistas, que eran cosas básicas como proteger la democracia, los derechos humanos, repudiar todo tipo de violencia política y generar condiciones de diálogo mirado con el tiempo (…) Yo compararía a eso, ese acuerdo básico, común y elemental, con el silencio del día de hoy, que creo que eso dice mucho“, enfatizó.

Si bien señaló que es legítimo que se tengan distintas interpretaciones políticas sobre lo que ocurrió el 11 de septiembre, la exautoridad remarcó que es un “núcleo indisponible” la tortura, desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales cometidas durante ese tiempo.

“En Chile, uno de los elementos que nos ha caracterizado es que esa memoria democrática, esos elementos fácticos comunes, son de un núcleo indisponible porque afectan la dignidad de la persona humana”, precisó.

“Las personas pueden tener la legítima opinión que tengan sobre el 11 de septiembre, sobre la dimensión política de eso. Pero creo que no es disponible el atentar contra la dignidad de la persona humana. Y eso es, al final del día, algo tan elemental. Esa es la declaración que está en los presidentes de la república hace tres años. Y yo creo que en eso no hay que extraviarse“, sostuvo.

Añadió que “no hay nada más corrosivo para la memoria que el olvido. Y uno de los elementos claves del olvido es el tiempo. Por eso los sitios de memorias son tan relevantes”.

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Respuesta a Kast: “La manera de cuidar el país es teniendo presente el pasado”

Cordero también se refirió a los dichos del presidente Kast durante esta jornada, en la que dijo que “no puede borrar la historia” ni tampoco “pedirle a nuestros compatriotas que estemos condenados por nuestra historia a no poder mirar al futuro de nuestra nación”.

“La manera de cuidar el país es precisamente teniendo presente el pasado en el fondo”, remarcó.

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“Eso tiene un tema porque cuando el país utilizó la amnesia y el olvido como una estrategia política sobre el pasado, los errores los volvimos a cometer en Chile; eso es simplemente analizar la historia de este país del último siglo”, sostuvo.

Es debido a aquello que el exministro afirmó que “es un deber democrático esencial, por más incómodo que sea, para quienes puedan tener interpretaciones políticas distintas en este núcleo esencial, no olvidar y mantener esa memoria viva, especialmente porque hay que evitar que nuevamente suceda”.

Críticas a dichos de Hoffmann: “Es una fecha que avergüenza al país”

Ante los dichos de la exdiputada de la UDI María José Hoffmann, Cordero criticó que ella “no ha entendido lo que significa esta fecha”.

“Hay que tener cuidado con fraccionar esos hechos porque, si no, ahí es donde empieza el relativismo en el fondo. Esta es una fecha para no relativizar“, advirtió.

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Para el exsecretario de Estado, el 11 de septiembre “Es una fecha que avergüenza al país en múltiples sentidos: lo avergüenza producto de una crisis institucional que no fue capaz de resolverle a la democracia, porque utiliza la violencia contra el adversario y porque al final del día termina atropellando una cuestión elemental de la dignidad humana y, por lo tanto, por eso hay un núcleo indisponible y es un día de reflexión”.

En ese sentido, señaló que “la memoria no implica que estemos de acuerdo sobre esas interpretaciones, no suprime la disidencia sobre los conflictos políticos cotidianos” y que esto es relevante debido a que sirve como una herramienta de prevención hacia el futuro el recordar el pasado.

“Cuando el adversario pasa a ser enemigo, al enemigo lo deshumanizamos y, en consecuencia, cualquier acción verbal o física contra él no tiene ninguna consecuencia ni reproche moral. Por eso días como este son muy relevantes en términos de la reflexión y en volver a ocupar esos espacios de elementos de hecho que son relativamente compartidos, sin perjuicio de que cada uno después pueda tener las interpretaciones políticas que quiera, pero en eso consiste la memoria histórica”, argumentó.

“Transformar un día que tiene estas características en un día de interpretación política creo que es un error cuando el eje debe estar precisamente en ese mensaje de los presidentes, que es conservar la democracia, en no utilizar la violencia como herramienta política y los derechos humanos siempre”, destacó.

Los reparos a la administración de Kast del Plan de Búsqueda: “Es más que la verdad procesal”

Respecto al Plan de Búsqueda que presentó hace tres años durante la administración del exmandatario Gabriel Boric, rescató las palabras del actual ministro de Justicia, Fernando Rabat, en las que valoró que la iniciativa continúe.

“Quiero rescatar las palabras del ministro Rabat, que lo que ha dicho es que el plan nacional de búsqueda va a continuar. Y me parece que es una declaración que lleva implícito el compromiso y la obligación del Estado de Chile“, planteó la exautoridad.

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Reveló que durante el traspaso de información entre la administración anterior y la vigente, Rabat conversó del plan de búsqueda con el ministro Jaime Gajardo y con él con posterioridad.

“Él sabe mi opinión sobre el punto y él también sabe cuáles son mis objeciones de la manera en como lo está enfrentando el gobierno“, indicó.

Uno de los reparos en los que profundizó fue el enfoque distinto que tiene el plan: “El plan está construido sobre la base de desarrollar, entre otras, las trayectorias de las víctimas, en el entendido de que debe existir ya información en archivos públicos o son posibles de obtener testimonios en la construcción de esas trayectorias que van más allá de los expedientes judiciales”.

Precisó que “no hay que olvidar que Chile efectivamente avanzó en temas de justicia o ha avanzado en temas de justicia a través de las investigaciones judiciales. Pero la verdad que tenemos es la verdad procesal. Es una verdad donde los jueces lo que han buscado es la comisión de un delito, la imputación de un responsable y, cuando eso no ha ocurrido, entonces las causas han sobreseído. Entonces, es cierto, hay muchos testimonios ahí. El plan nacional de búsqueda es más que la verdad procesal“.

“Mi preocupación es que, en el enfoque de este gobierno, el plan nacional de búsqueda es más bien un encauzamiento a través exclusivamente de las investigaciones judiciales“, explicó.