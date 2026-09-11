La reflexión del exministro Cordero por el 11 de septiembre: “Tengo familiares desaparecidos y mi padre era carabinero, estar en el gobierno me juntó las dos cosas”

En el marco de la conmemoración de los 53 años del golpe de Estado de 1973, el exministro de Justicia y Seguridad, Luis Cordero, compartió una íntima reflexión sobre el peso de esta fecha, donde confluyen su historia familiar y su trayectoria política.

Al ser consultado en Hoy es Noticia sobre el significado personal de la jornada, la exautoridad la definió como “un día muy especial”. “Por la historia del país, por mi historia familiar, pero sobre todo porque creo que el haber pasado por el Gobierno marcó mi vida para siempre“, confesó.

#HoyEsNoticiaCNN | Luis Cordero, exministro de Justicia y DD.HH., se emociona al recordar su historia familiar y su paso por el gobierno en el marco de la conmemoración del 11 de septiembre: “El haber pasado por el gobierno en esto marcó mi vida para siempre”@matiburgos… pic.twitter.com/abdt1V5RNU — CNN Chile (@CNNChile) September 11, 2026

En esa línea, y visiblemente emocionado, añadió: “Yo tenía una vida profesional tranquila, pero esto tiene que ver con el compromiso con mi historia, por cierto, pero también con el compromiso con el país“.

Ese vínculo no era abstracto: la historia familiar del exsecretario de Estado está marcada por la desaparición de dos hermanos de su abuela en Paine, localidad donde 38 campesinos fueron víctimas de desaparición forzada durante la dictadura. Por lo mismo, uno de los hitos más importantes de su gestión en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos fue el impulso e implementación del Plan Nacional de Búsqueda.

Al abordar ese capítulo y la prolongada búsqueda de justicia de sus familiares, Cordero resumió la deuda pendiente con una frase: “Hubo verdad, pero no hubo encuentro”.

“Yo tengo una familia donde mi padre era carabinero y sus tíos fueron desaparecidos”, relató, lo que definió como una situación paradójica que, sin embargo, encontró sentido durante su labor pública: “Estar en el gobierno me juntó las dos cosas”, cerró.

#HoyEsNoticiaCNN | Luis Cordero, exministro de Justicia y DD.HH., se emociona al recordar su historia familiar y su paso por el gobierno en el marco de la conmemoración del 11 de septiembre: “Mi padre era carabinero y sus tíos fueron desaparecidos. Es paradojal, pero estar en el… pic.twitter.com/NYbCvHqY4H — CNN Chile (@CNNChile) September 11, 2026

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