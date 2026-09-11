Rodeo: Ministro del Deporte aclara su postura y afirma que es “una tradición cultural”

El ministro del Deporte, Francisco Riveros, fue consultado por su postura acerca del rodeo y si considera este como un deporte, a lo que la autoridad respondió que se trata de “una tradición cultural” arraigada en algunas zonas rurales.

En conversación con Radio Biobío, el titular de Deporte destacó que esta actividad cuenta con reglamentos y normativa establecida. Además, sostuvo que “hay que hacer que se cumpla esa normativa, hacer que haya medidas de seguridad, velar por el bienestar de todos los participantes del rodeo, incluyendo los animales“, afirmó.

Respecto al sufrimiento de los animales, Riveros dijo que la cartera debe ser rigurosa respecto de las condiciones de bienestar.

Cabe recordar que su antecesora, Natalia Duco, sufrió cuestionamientos por mostrarse a favor de esta actividad. En abril pasado, la ahora exministra afirmó que “el rodeo es un deporte por ley y la ley está por sobre nosotros”; también señaló que “disfruto mucho de las tradiciones de Chile”.

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Además, fue consultado sobre la situación administrativa vinculada a Santiago 2023. Riveros dijo que el Ministerio presentó una denuncia ante la Fiscalía una semana después de que él asumiera este cargo.

Finalmente, explicó que “nosotros como ministerio, además de haber puesto la denuncia, nos comprometimos a entregar todos los antecedentes que sean requeridos y a contribuir con la investigación“.