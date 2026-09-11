“Ojalá hubiera tenido la altura de jefe de Estado”: Exsenadora Allende critica a Kast por falta de actos conmemorativos del 11 de septiembre

La exsenadora Isabel Allende Bussi criticó la decisión del presidente José Antonio Kast de no realizar actos oficiales para conmemorar el golpe de Estado este viernes 11 de septiembre.

Durante la conmemoración de la fecha en el mausoleo del expresidente Salvador Allende, en la que participaron distintas figuras políticas para rendirle homenaje, la expresidenta del Senado cuestionó al Ejecutivo.

“Es la primera vez desde el retorno a la democracia que no se conmemora de manera oficial (…) Es lamentable, porque siempre, incluido (Sebastián) Piñera, han sido capaces de conmemorar por todas las personas que perdieron la vida por la ruptura de la democracia, de sus instituciones”, señaló.

Para Allende, la falta de actos conmemorativos “retrata algo que, por lo menos en la campaña (Kast), no lo hizo presente, pero todos hemos escuchado (…) claramente es un defensor de Pinochet, de la dictadura y no tiene la sensibilidad de entender lo que significó en nuestro país la pérdida de los derechos humanos”.

“Rechazamos el negacionismo, rechazamos el intento de borrar la memoria, rechazamos indultar a los criminales, a los peores criminales que han asolado este país”, agregó.

Por último, arremetió contra el mandatario: “Ojalá hubiese tenido la altura de jefe de Estado de entender que una fecha así es un momento para justamente recordar que, por grave que sea una crisis política, nunca hay que recurrir a la fuerza, a la ruptura de la democracia”.