A estadio lleno: Stephanie Vaquer luchará por el campeonato mundial femenino ante Liv Morgan en el live show de Santiago

Llegó el ansiado día. Este sábado la WWE vuelve a Chile con un Live Show en donde las mejores superestrellas de RAW demostrarán sus habilidades.

Pero a diferencia de las otras visitas a nuestro país de la mayor empresa de lucha libre del mundo, en esta oportunidad una chilena viene como una de sus principales figuras.

Sí, hablamos de Stephanie Vaquer, la luchadora que sigue haciendo historia en la WWE. Y esta noche podría aumentar su leyenda en la empresa estadounidense.

Esto porque el gerente general de RAW, Adam Pearce, hizo oficial un hecho que podría considerarse inédito: Chile será testigo de la revancha por el título mundial femenino entre Vaquer y la gran Liv Morgan.

“A causa de la naturaleza controversial de su campeonato este pasado domingo en Raw, en adición a lo que sucedió esta noche en Argentina, no fueron ganados, sino que dos referee fueron retirados durante el curso de la acción; oficialmente, ordeno un rematch inmediato mañana noche en Santiago, Chile para el campeonato mundial femenino entre Liv Morgan y Stephanie Vaquer”.

“Y para asegurarme de que no haya más problemas con la oficiación, nombraré a un referente especial. El hombre, Becky Lynch”, agregó.

De triunfar la chilena, se daría un hecho pocas veces visto en los Live Show, eventos locales no transmitidos, ya que es poco usual ver un cambio de títulos en eventos de esta categoría. La noche podría ser muy histórica.