ASUS ROG Zephyrus Duo llega a Chile con su propuesta más ambiciosa: ¿Vale su versatilidad con potencia a doble pantalla portatil?

Es el notebook más ambicioso del año y uno de los pocos que realmente intenta algo distinto. Revisamos qué resuelve, qué pide a cambio y para quién tiene sentido pagar ese precio.

Hay dos formas de mirar la ROG Zephyrus Duo (2026), el notebook que ASUS acaba de poner a la venta en Chile a través de PC Factory y su tienda oficial. La primera es la lista de componentes: procesador Intel Core Ultra 9 386H, tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5090 con 24 GB de memoria GDDR7, 64 GB de RAM LPDDR5X y un SSD PCIe 5.0 de 2 TB. Todo lo más caro que existe hoy en un equipo portátil.

La segunda es la que explica el precio: al levantar la tapa no hay teclado, hay otra pantalla.

Cinco formas de usar el mismo equipo

El teclado está pegado con imanes. Se saca de un tirón y debajo aparece un segundo panel OLED de 16 pulgadas, idéntico al de arriba. Con un soporte trasero y una bisagra que gira hasta 320 grados, ASUS habilita cinco configuraciones: notebook tradicional, doble pantalla vertical, doble pantalla horizontal, modo compartido a 180 grados para mostrarle algo a alguien sentado enfrente, y modo carpa.

El modo vertical es el que justifica todo el ejercicio. Las dos pantallas de 16 pulgadas, una sobre la otra, generan un espacio de trabajo continuo que en la práctica funciona como un monitor vertical grande: el software de edición arriba, la línea de tiempo y la biblioteca de medios abajo. Lo mismo aplica para escribir con la fuente a la vista, programar viendo más líneas de código, o jugar en la pantalla principal con Discord y OBS en la de abajo.

Ambos paneles son ROG Nebula HDR con resolución 3K (2880 x 1800), 120 Hz, respuesta de 0,2 ms, control táctil y compatibilidad con lápiz, con certificación VESA DisplayHDR True Black 1000 y peak de 1.100 nits. Las mediciones con colorímetro de Windows Central arrojaron 100% del espacio sRGB y 98% de DCI-P3 en la pantalla principal: son cifras de nivel profesional, y el punto importante es que la pantalla inferior no es un panel de segunda categoría, sino uno equivalente.

Bien resuelto en lo que no se ve

Hay decisiones de diseño que se agradecen y que suelen faltar en equipos de este rango. La conectividad es completa y no obliga a andar con adaptadores: dos puertos Thunderbolt 4 con DisplayPort y carga de hasta 100W, dos USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, jack de 3,5 mm y un lector de tarjetas SD de tamaño completo UHS-II, que cualquier fotógrafo o camarógrafo va a valorar.

El chasis es de aluminio CNC, ambas pantallas están protegidas con Corning Gorilla Glass, y trae Wi-Fi 7 con Bluetooth 6.0 y un sistema de seis parlantes. Además, una tapa magnética en la parte trasera da acceso directo a los dos slots M.2: el almacenamiento se puede ampliar sin desarmar el equipo, aunque el segundo slot queda limitado a PCIe 4.0.

Lo que hay que resignar

Ahora, nada de esto sale gratis, y conviene tener claras las concesiones antes de decidir.

La más discutible es el procesador. El Core Ultra 9 386H, de la nueva plataforma Panther Lake de Intel, tiene 16 núcleos, pero solo cuatro son de alto rendimiento, algo que PCWorld marcó como el punto débil de la ficha. En juegos se traduce en cifras buenas pero no récord —alrededor de 110 fps en Cyberpunk 2077 y 124 fps en Returnal a 1080p, según Trusted Reviews— y GamesRadar concluyó que el equipo no logra imponerse frente a notebooks con la misma RTX 5090 en formatos convencionales, que además cuestan menos.

Después está lo físico: 2,8 kilos, un cargador voluminoso con conector propietario (aunque admite carga por USB-C a menor velocidad) y ventiladores que se hacen notar bajo carga, algo esperable en un chasis que enfría una RTX 5090 y dos paneles OLED a la vez. El teclado desmontable, de 5 mm, responde bien para lo delgado que es, pero no es el mejor del mercado en este rango de precio.

Y hay dos puntos que las fichas no destacan. La RAM viene soldada: los 64 GB son los que va a tener el equipo durante toda su vida útil. Y como toda pantalla OLED que muestra interfaces fijas —barras de herramientas, líneas de tiempo— conviene preguntar por la cobertura de garantía frente al desgaste de píxeles, sobre todo en el panel inferior.

Para quién es

Si el uso es principalmente jugar, esta no es la compra más eficiente: con el mismo presupuesto hay configuraciones más rápidas y más livianas. Ese es un dato, no un reproche: la Zephyrus Duo no está compitiendo ahí.

Donde sí se paga sola es en quienes trabajan fuera del escritorio y dependen de tener dos ventanas a la vista al mismo tiempo. Editores de video, streamers, diseñadores, programadores, gente que hace investigación con material de fuente abierto mientras escribe. La propia ASUS define ese perfil en su material, y en este caso la descripción calza con lo que el equipo efectivamente hace.

La prueba está en una pregunta simple: ¿cuántas veces a la semana piensa “ojalá tuviera una segunda pantalla acá”? Si la respuesta es todos los días y hoy lo resuelve cargando un monitor portátil con su cable, este equipo es la respuesta más elegante que existe hoy en el mercado. Si la respuesta es “de vez en cuando”, el sobreprecio no se va a notar en el uso, pero sí en la cuenta.

Ficha técnica

Pantallas: dos paneles OLED táctiles de 16″, 3K (2880 x 1800), 16:10, 120 Hz, 0,2 ms, 1.100 nits peak, 100% DCI-P3, G-Sync en la pantalla superior

Procesador: Intel Core Ultra 9 386H (16 núcleos, hasta 4,9 GHz, NPU de 50 TOPS)

Gráfica: NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop, 24 GB GDDR7, DLSS 4

RAM: 64 GB LPDDR5X 8533 (soldada, no ampliable)

Almacenamiento: 2 TB SSD PCIe 5.0, con segundo slot M.2 disponible (PCIe 4.0)

Puertos: 2x Thunderbolt 4, 2x USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, lector SD UHS-II, jack 3,5 mm

Conectividad: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0

Batería: 90 Wh

Chasis: aluminio CNC, color Stellar Grey, 2,8 kg

Precio en Chile: $7.999.990 (PC Factory y ASUS Store)