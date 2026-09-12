Diputado Olivares dice que las Malvinas son británicas y desata críticas en Argentina: “¿Cómo decís Falklands, salame?”

El diputado del Partido de la Gente (PDG) Javier Olivares generó críticas en Argentina luego de afirmar que las Islas Malvinas son británicas, en medio de la controversia bilateral por la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes.

Durante una sesión de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputadas y Diputados, el parlamentario pidió enviar un oficio al canciller Francisco Pérez Mackenna para solicitar una defensa clara de la soberanía nacional en la zona austral.

“Así como las Falklands son inglesas, el Estrecho de Magallanes es chileno, por tanto no puede haber duda de aquello”, afirmó Olivares.

“¿Cómo decís Falklands, salame?”

Las palabras del diputado llegaron hasta Argentina y fueron abordadas en el programa Infobae al Regreso, donde sus conductores cuestionaron tanto el término utilizado como el fondo de su declaración.

“Che, tarado, sos chileno, ¿qué sos? ¿En qué momento decís Falklands, salame?”, reaccionó el periodista Gonzalo Aziz.

Su compañera Malena de los Ríos recordó que la posición oficial chilena es distinta a la planteada por Olivares.

“Argentina reconoce que el Estrecho de Magallanes es chileno y el Gobierno de Chile respalda la soberanía argentina sobre el tema de las Malvinas”, señaló.

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Las declaraciones del diputado se producen pocos días después de que los gobiernos de José Antonio Kast y Javier Milei reafirmaran públicamente sus respectivas posiciones en ambas materias.

En una declaración conjunta, los mandatarios ratificaron que el régimen jurídico vigente establece la soberanía de Chile sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes.

En el mismo documento, Kast reiteró el tradicional respaldo chileno a los legítimos derechos de soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, además de apoyar la reanudación de negociaciones entre Argentina y Reino Unido para resolver la disputa.