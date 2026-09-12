Gobierno reporta 198 hechos violentos por 11-S y acusa que hay sectores que “romantizan” la violencia

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, entregó este sábado un balance de los incidentes registrados durante las jornadas del 10 y 11 de septiembre, en el marco de las conmemoraciones por los 53 años del golpe de Estado.

Según informó la autoridad, a nivel nacional se contabilizaron 198 eventos violentos, cifra que representa una disminución de 34% en comparación con 2025.

En paralelo, Carabineros reportó 284 personas detenidas, un 80% más que el año pasado. Del total, 16 son extranjeros y 31 menores de edad.

Arrau: “Aprovechan cualquier excusa”

Durante un recorrido por distintos puntos de la Región Metropolitana, Arrau cuestionó a quienes participaron en hechos de violencia y sostuvo que este tipo de acciones no pueden ser normalizadas.

“Los delincuentes buscan cualquier excusa para lanzar molotov, disparar, atentar contra la infraestructura pública, los cuarteles, los vehículos, los carabineros y la propiedad privada”, afirmó.

El ministro agregó que existen sectores que, a su juicio, “romantizan” las barricadas, las bombas molotov y otras expresiones de violencia.

“Esta línea no la podemos cruzar. El orden, la seguridad, la tranquilidad de los chilenos está en juego”, señaló.

El balance policial dejó además tres carabineros lesionados, tres ataques a cuarteles policiales y seis vehículos fiscales dañados.

No se reportaron civiles lesionados ni daños al transporte público.

Arrau recorrió la 54ª Comisaría de Huechuraba, sectores de Cerro Navia, Villa Francia en Estación Central y La Victoria, en Pedro Aguirre Cerda, donde agradeció la labor de las fuerzas de orden desplegadas durante las jornadas.