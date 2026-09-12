Buscan a hija de concejala de Máfil tras accidente en Valdivia: Vehículo habría caído a un humedal

Un amplio operativo de búsqueda se desarrolla en Valdivia para dar con el paradero de una mujer de 38 años, hija de una concejala de Máfil, cuyo vehículo habría caído a un humedal durante la madrugada de este sábado.

De acuerdo con antecedentes informados por Radio Bío Bío, el hecho ocurrió en la ruta 202, entre los sectores de Rebellín y Cayumapu, en la comuna de Valdivia.

Según información de la Fiscalía, la mujer sería funcionaria del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia y se había trasladado desde la zona costera hacia su domicilio en Máfil.

En las labores de búsqueda participan equipos de la Armada de Chile, Bomberos, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

La llamada que realizó antes de desaparecer

Hasta el lugar llegó el alcalde de Máfil, Andrés Lara, quien confirmó al medio citado que la persona buscada es hija de una concejala de esa comuna.

Según explicó el jefe comunal, la mujer llamó inicialmente a un familiar para avisar que regresaba desde Los Molinos hacia Máfil. Posteriormente realizó una nueva llamada para informar que había sufrido un accidente.

En esa comunicación señaló que se encontraba en una zona con humedad y que el agua estaba ingresando al vehículo.

Tras perder contacto con ella, familiares se trasladaron hasta el sector y encontraron una lámina con el logo de la misma marca del automóvil, además de otros restos que podrían estar vinculados al vehículo.

El alcalde señaló que la Municipalidad de Máfil desplegó también un dron de Seguridad Pública, con el que se han identificado posibles restos del automóvil en el sector.

Buzos de Bomberos ingresaron al agua para efectuar labores de rastreo y posteriormente se sumó un equipo de búsqueda proveniente de Mehuín.

Hasta el momento, sin embargo, no se ha logrado localizar el vehículo, ni mediante los sobrevuelos del dron ni con las labores de los equipos que se han sumergido en el lugar.

Las diligencias continúan para determinar las circunstancias del accidente y dar con el paradero de la mujer.