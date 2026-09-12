Feriados de fiestas patrias: ¿Cómo funcionará el comercio el 18 y 19 de septiembre?

El próximo 18 y 19 de septiembre se celebrarán las Fiestas Patrias en Chile, fechas que implicarán importantes cambios en el funcionamiento del comercio.

De acuerdo con la Ley N° 19.973, ambas jornadas corresponden a feriados obligatorios e irrenunciables, por lo que malls y supermercados permanecerán cerrados durante ambos días.

¿Qué comercio abrirán?

Sin embargo, de acuerdo con la Dirección del Trabajo, las excepciones al cierre son los siguientes establecimientos:

Clubes y restaurantes.

Cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs y cabarets.

Locales comerciales dentro de aeropuertos y aeródromos civiles públicos.

Casinos de juego y otros lugares de juegos autorizados.

Estaciones de servicio (“bencineras”) y sus tiendas de conveniencia.

Farmacias de urgencia o farmacias que deban cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria.

Las multas para los locales que no respeten el feriado irrenunciable