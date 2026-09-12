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Feriados de fiestas patrias: ¿Cómo funcionará el comercio el 18 y 19 de septiembre?

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El próximo 18 y 19 de septiembre se celebrarán las Fiestas Patrias en Chile, fechas que implicarán importantes cambios en el funcionamiento del comercio.

De acuerdo con la Ley N° 19.973, ambas jornadas corresponden a feriados obligatorios e irrenunciables, por lo que malls y supermercados permanecerán cerrados durante ambos días.

¿Qué comercio abrirán?

Sin embargo, de acuerdo con la Dirección del Trabajo, las excepciones al cierre son los siguientes establecimientos:

  • Clubes y restaurantes.
  • Cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs y cabarets.
  • Locales comerciales dentro de aeropuertos y aeródromos civiles públicos.
  • Casinos de juego y otros lugares de juegos autorizados.
  • Estaciones de servicio (“bencineras”) y sus tiendas de conveniencia.
  • Farmacias de urgencia o farmacias que deban cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria.

Las multas para los locales que no respeten el feriado irrenunciable

  • En caso de incumplimientos, es decir, locales que abran cuando deberían estar cerrados, las multas van desde los $346.325 para micro y pequeñas empresas, hasta $1.385.300 para grandes empresas, por cada trabajador afectado.
  • Junto a la sanción económica, los empleadores sorprendidos en infracción deberán poner término inmediato al turno y cerrar el local

 

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