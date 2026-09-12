Feriados de fiestas patrias: ¿Cómo funcionará el comercio el 18 y 19 de septiembre?

El próximo 18 y 19 de septiembre se celebrarán las Fiestas Patrias en Chile, fechas que implicarán importantes cambios en el funcionamiento del comercio.
De acuerdo con la Ley N° 19.973, ambas jornadas corresponden a feriados obligatorios e irrenunciables, por lo que malls y supermercados permanecerán cerrados durante ambos días.
¿Qué comercio abrirán?
Sin embargo, de acuerdo con la Dirección del Trabajo, las excepciones al cierre son los siguientes establecimientos:
- Clubes y restaurantes.
- Cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs y cabarets.
- Locales comerciales dentro de aeropuertos y aeródromos civiles públicos.
- Casinos de juego y otros lugares de juegos autorizados.
- Estaciones de servicio (“bencineras”) y sus tiendas de conveniencia.
- Farmacias de urgencia o farmacias que deban cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria.
Las multas para los locales que no respeten el feriado irrenunciable
- En caso de incumplimientos, es decir, locales que abran cuando deberían estar cerrados, las multas van desde los $346.325 para micro y pequeñas empresas, hasta $1.385.300 para grandes empresas, por cada trabajador afectado.
- Junto a la sanción económica, los empleadores sorprendidos en infracción deberán poner término inmediato al turno y cerrar el local
Lo más leído
- Tragedia en Pitrufquén: Gobierno confirma que hogar en el que fallecieron 16 adultos mayores no contaba con autorización para funcionar
- Encuentran muerta a hija de concejala de Máfil tras caer con su vehículo a humedal en Valdivia
- Kast instruye revisar las condiciones de los hogares de adultos mayores tras tragedia en Pitrufquén
- Cuánto falta para Halloween 2026 en Chile: fecha, feriado y tradiciones
- Cuánto falta para Navidad 2026 en Chile: fecha, cena y tradiciones