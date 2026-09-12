Vodanovic cuestiona agenda de seguridad del Gobierno: “Las barricadas y las capuchas no son el problema principal”

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, cuestionó la agenda de seguridad del Gobierno y sostuvo que las principales amenazas para el país no están en las barricadas ni en el uso de capuchas.

En entrevista con BioBioChile, la senadora afirmó que gran parte de las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo se concentran en materias de orden público.

“Las barricadas y las capuchas no son el problema principal que tenemos en el país”, señaló.

A juicio de Vodanovic, el foco debería estar en “el tráfico de armas, la tenencia ilegal de armas, el narcotráfico y la ruta del dinero”.

La timonel socialista sostuvo además que “no se ataca al crimen organizado” y acusó una falta de propuestas claras y de voluntad política por parte del Ejecutivo.

“De verdad creo que el Gobierno en esto está totalmente en deuda con Chile”, afirmó.

Vodanovic agregó que actualmente existen herramientas legales para enfrentar estos fenómenos y aseguró que “la seguridad de Chile hoy día no depende del Congreso Nacional”.