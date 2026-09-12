Kast instruye revisar las condiciones de los hogares de adultos mayores tras tragedia en Pitrufquén

El presidente José Antonio Kast se refirió al trágico incendio que afectó a un hogar de ancianos ubicado en la localidad de Comuy, en la comuna de Pitrufquén, región de La Araucanía.

El incendio comenzó este viernes a las 22:00 horas y dejó como saldo 16 adultos mayores fallecidos y 10 sobrevivientes.

A través de su cuenta de X, el mandatario lamentó lo ocurrido y sostuvo que “la tragedia de Pitrufquén es devastadora y nos obliga a actuar con rapidez, decisión y responsabilidad.”

Además, Kast anunció que instruyó que se“adopten medidas urgentes destinadas a revisar las condiciones de los hogares de nuestro país, fortalecer la prevención y fiscalización, y acelerar las propuestas necesarias para mejorar su funcionamiento y seguridad.”

Frente a las responsabilidades del hecho, el mandatario planteó que “necesitamos conocer la verdad y, sobre esa base, corregir lo que sea necesario para hacer todo lo posible por evitar que una tragedia como esta vuelva a ocurrir”.

Finalmente, Kast afirmó que “hoy, nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus familias.”