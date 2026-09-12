El presidente José Antonio Kast se refirió al trágico incendio que afectó a un hogar de ancianos ubicado en la localidad de Comuy, en la comuna de Pitrufquén, región de La Araucanía.
El incendio comenzó este viernes a las 22:00 horas y dejó como saldo 16 adultos mayores fallecidos y 10 sobrevivientes.
A través de su cuenta de X, el mandatario lamentó lo ocurrido y sostuvo que “la tragedia de Pitrufquén es devastadora y nos obliga a actuar con rapidez, decisión y responsabilidad.”
Además, Kast anunció que instruyó que se“adopten medidas urgentes destinadas a revisar las condiciones de los hogares de nuestro país, fortalecer la prevención y fiscalización, y acelerar las propuestas necesarias para mejorar su funcionamiento y seguridad.”
Frente a las responsabilidades del hecho, el mandatario planteó que “necesitamos conocer la verdad y, sobre esa base, corregir lo que sea necesario para hacer todo lo posible por evitar que una tragedia como esta vuelva a ocurrir”.
Finalmente, Kast afirmó que “hoy, nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus familias.”
La tragedia de Pitrufquén es devastadora y nos obliga a actuar con rapidez, decisión y responsabilidad. La delegación presidencial y los equipos regionales están desplegados para enfrentar la emergencia.
He instruido que se adopten medidas urgentes destinadas a revisar las…
— José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) September 12, 2026
Lo más leído
- Tragedia en Pitrufquén: Gobierno confirma que hogar en el que fallecieron 16 adultos mayores no contaba con autorización para funcionar
- Encuentran muerta a hija de concejala de Máfil tras caer con su vehículo a humedal en Valdivia
- Kast instruye revisar las condiciones de los hogares de adultos mayores tras tragedia en Pitrufquén
- Cuánto falta para Halloween 2026 en Chile: fecha, feriado y tradiciones
- Cuánto falta para Navidad 2026 en Chile: fecha, cena y tradiciones