Tohá critica manejo de reforma sobre expulsiones: “No estoy conforme con cómo la política enfrenta temas complejos”

La exministra del Interior, Carolina Tohá, participó en el seminario “Migración y Política”, organizado por la Universidad Diego Portales (UDP), en el cual abordó la situación migratoria en el país y también la reforma sobre expulsiones impulsada por el Gobierno.

En la instancia, apuntó a que no fue una buena decisión la incorporación de Chile al Escudo de las Américas y que hay un posible riesgo a la soberanía nacional en decisiones que podrían ser influidas por EE. UU.

En esa línea, dijo que veía con buenos ojos que Chile se mantuviera como observador y que no era necesaria su incorporación a la iniciativa.

“La colaboración internacional en tema de combate al crimen organizado es algo vital, tiene una relevancia ineludible; no hay ninguna manera de combatir este tipo de delincuencia si no es con colaboración e intercambio de nivel mucho más profundo de lo tradicional”, comenzó diciendo.

Y agregó: “Pero hay muchas maneras de hacer eso; no es necesario comprarse todo el encuadre del Escudo de las Américas para colaborar en materia de seguridad. Hay muchos instrumentos para ello y Chile ya ha avanzado mucho, ya ha mostrado. Hoy día tenemos una cantidad de acuerdos e instancias de cooperación que antes no existían y podemos profundizarlas mucho más sin necesidad de adherir a un programa que tiene una carga política tan grande como el Escudo de las Américas”.

“Insisto, con esto no quiero decir que tampoco el gobierno de Chile deba rechazar o dar un portazo, pero hay que conducirse con cuidado”, aseveró la excandidata presidencial.

Tohá también tuvo palabras para el proyecto que buscaba retener a migrantes por hasta 30 días para expulsiones administrativas —que fue rechazado ayer en la Cámara Baja por un voto— y apuntó a un “desorden” al interior del Ejecutivo, aunque no se refirió directamente al ministro de la Segpres, José García Ruminot.

“El problema es que la extensión que se proponía era de cinco días hasta 180 días y, claro, es complicado tener retenidas 180 días a una persona que no está condenada por nada, no está acusada de ningún delito, que no las puedes poner en cárceles, tienes que ponerla en unos lugares que hay que inventar y toda esa complejidad quienes impulsaban esta reforma no la consideraban relevante o la minimizaban, a pesar de que es algo muy delicado”, planteó.

“Entonces yo no estoy conforme con cómo la política enfrenta temas complejos que traen tensión, que nos obligan, digamos, a equilibrar entre valores que muchas veces entran en conflicto unos con otros, y creo que el día de ayer tuvimos uno de esos episodios, lamentablemente”, agregó Tohá.