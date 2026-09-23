PPD rechaza adhesión de Chile al Escudo de las Américas y advierte “sumisión del gobierno del presidente Kast frente a Estados Unidos”

El Partido por la Democracia (PPD) emitió una declaración pública en la que rechazó la decisión del presidente José Antonio Kast de adherirse al “Escudo de las Américas”, una iniciativa liderada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Esta incorporación “atenta gravemente contra nuestra autodeterminación y soberanía” y contradice los principios de la política exterior chilena, argumentaron.

La tienda sostuvo que la agrupación no es una instancia multilateral, sino “una extensión de la voluntad de la Casa Blanca y del Departamento de Estado“.

Además, apuntaron a que está integrado por naciones afines a Trump y que busca ampliar la presencia militar estadounidense en la región con “el pretexto de combatir el narcotráfico”.

“Militarizar el combate al crimen organizado es un error que puede resultar contraproducente. Esa tarea exige inteligencia, trabajo policial e investigación, no operaciones militares al servicio de la política-espectáculo. Los chilenos no queremos ver a la Marina de Estados Unidos bombardeando botes de pescadores frente a Arica, Iquique o Coquimbo“, dice el comunicado.

La colectividad señaló que para combatir el crimen organizado transnacional se requiere cooperación regional, a través del intercambio de información, el trabajo conjunto de la PDI con el FBI e Interpol, y el levantamiento del secreto bancario; tareas para las que ya existen instancias como la OEA.

En esa línea, advirtió que sumarse a esta instancia “significa renunciar a nuestra soberanía para complacer a Washington“, constituyendo “un gesto más de sumisión del gobierno del presidente Kast frente a Estados Unidos”.

Finalmente, el PPD exigió al Ejecutivo “informar con urgencia al país sobre los alcances de esta adhesión. No resultan convincentes las declaraciones del presidente en cuanto a que no se trata de operaciones militares, sino de coordinación e información”. El partido planteó que, por su trascendencia y los compromisos que implica, la decisión debe someterse a discusión en el Congreso Nacional.