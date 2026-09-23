Dólar se dispara más de $15 hacia el mediodía y supera los $960 mientras el cobre retrocede de los US$ 6,7 la libra en Londres

El precio del cobre cerró este miércoles en US$ 6,68 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, con una baja de 0,42% respecto de la jornada anterior, según informó la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). En dólares por tonelada métrica, el contado se ubicó en US$ 14.735.

El retroceso corta dos jornadas consecutivas de alzas, luego de que el metal subiera 1,78% el lunes y 0,06% el martes, alcanzando en esas sesiones su nivel más alto en varias semanas al superar los US$ 6,7 la libra.

El contrato a futuro a tres meses cerró en US$ 6,65 la libra, con una baja de 0,69%. Los contratos con vencimiento en diciembre de 2027 y diciembre de 2028 se ubicaron en US$ 6,67 y US$ 6,68 la libra, respectivamente, ambos con caídas de 0,57% en la jornada.

Cobre acumula un alza de 40,49% en el año

El promedio mensual del cobre a la fecha subió a US$ 6,55 la libra, por sobre el promedio de US$ 6,51 registrado el mes anterior.

El promedio anual llega a US$ 6,08 la libra, un alza de 40,49% respecto de igual período de 2025, un nuevo máximo en lo que va del año, de acuerdo con las cifras de Cochilco.

En la Bolsa Mercantil de Nueva York (COMEX), el cobre de alta pureza para entrega en septiembre cotizó en US$ 6,76 la libra, con niveles crecientes hacia los contratos más lejanos, hasta US$ 7,10 la libra para agosto de 2027. El promedio de agosto para la primera posición en esa plaza se mantuvo en US$ 6,59 la libra.

En la Bolsa de Futuros de Shanghái, los cátodos de cobre para entrega en octubre se transaron en US$ 7,53 la libra, cifra que incluye impuestos. El promedio de cierre de agosto en esa bolsa fue de US$ 7,27 la libra.

Inventarios de cobre bajan en Londres y suben en Nueva York

Los inventarios de cobre en Londres bajaron 1.750 toneladas, hasta 252.500 toneladas entre el 22 y el 23 de septiembre, una caída de 0,69% que marca el segundo retroceso consecutivo en esa plaza.

En Nueva York, los inventarios de COMEX subieron levemente, con un incremento de 491 toneladas, hasta 697.267 toneladas, un alza de 0,07%.

Los inventarios de la Bolsa de Futuros de Shanghái continúan sin actualización respecto de los boletines anteriores y se mantienen en 56.073 toneladas al 18 de septiembre, tras el alza de 2,36% reportada esa semana.

Entre los otros metales transados en Londres, el zinc lideró las caídas con un retroceso de 1,42%, hasta US$ 3.949 por tonelada, seguido por el plomo, que bajó 1,23% hasta US$ 1.885,5, y el aluminio, que retrocedió 0,06% hasta US$ 3.240.

En contraste, el estaño subió 0,57%, hasta US$ 54.050, y el níquel avanzó 0,12%, hasta US$ 16.430 por tonelada.

El carbonato de litio se mantuvo en US$ 18,95 por kilogramo, sin variación desde mediados de septiembre, según cifras del Banco Central de Chile citadas por Cochilco.

Dólar se dispara más de $15 y supera los $960

El dólar tuvo un fuerte salto durante la apertura de la sesión de este miércoles luego de que se disparara más de $15, superando la barrera de los $960.

En concreto, el billete verde cotizó en $963,8 hacia el mediodía, tras un alza de $17.

Ignacio Mieres, head of research de XTB, explicó que el índice dólar alcanzó su nivel más alto desde julio, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a dos años marcaron nuevos máximos.

“Esto ocurre a medida que el mercado comienza a aumentar la probabilidad de una nueva subida de tasas por parte de la Reserva Federal en octubre, escenario que ampliaría el diferencial de tasas a favor de Estados Unidos y ha fortalecido al dólar frente a las principales monedas emergentes”, señaló.

“A pesar de la caída del petróleo y de una mejora en el escenario geopolítico, la fortaleza global del dólar continúa dominando el comportamiento del mercado cambiario. A esto se suman las tensiones que persisten en el mercado de productos refinados, que siguen siendo un factor de presión para economías dependientes de materias primas”, añadió.

Para Mieres, bajo ese escenario, se espera que la presión alcista sobre el tipo de cambio se mantenga durante la jornada, con una posible zona de cotización entre los $953 y $958 por dólar.