Mujer es detenida tras robo de ahorros de jubilación a adulto mayor en Puerto Natales

Detectives de la Bicrim de Puerto Natales recuperaron $6.240.000 que habían sido sustraídos a un adulto mayor de 80 años y detuvieron a una mujer de 28 años en el marco de la investigación.

De acuerdo con antecedentes entregados por la Policía de Investigaciones (PDI) y publicados por BioBioChile, el dinero correspondía a ahorros provenientes de la jubilación de la víctima.

El hombre había denunciado ante la policía el hurto del monto en efectivo, lo que dio inicio a diligencias en coordinación con la Fiscalía Local.

Dinero estaba oculto en un domicilio

Según la PDI, la investigación permitió establecer la dinámica de los hechos e identificar a una mujer chilena de 28 años que habría sustraído el dinero tras aprovechar la relación de confianza que mantenía con el adulto mayor.

Los detectives determinaron que el dinero se encontraba oculto en un domicilio y detuvieron a la mujer en flagrancia por el delito de receptación.

La policía logró recuperar la totalidad de los $6.240.000, los que posteriormente fueron devueltos a la víctima.

Por instrucción del Ministerio Público, la detenida quedó apercibida y a la espera de citación.