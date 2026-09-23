Ilabaca apunta al Gobierno tras rechazo a proyecto sobre retención de migrantes: “Nunca fue claro dónde quedarían los detenidos”

El diputado del Partido Socialista (PS), Marcos Ilabaca, cuestionó el manejo legislativo del Gobierno luego de que la Cámara de Diputados rechazara el proyecto que buscaba ampliar los plazos de retención administrativa de migrantes con órdenes de expulsión, iniciativa que fue rechazada por tan solo un voto.

En conversación con CNN Chile Radio, Ilabaca abordó la tramitación de la iniciativa, señalando que “el Gobierno tiene un grave problema al interior de las unidades de la Secretaría General de la Presidencia“.

Y cuestionó que se hayan presentado iniciativas con problemas constitucionales y que nuevamente se haya producido un inconveniente en el conteo de los votos.

El diputado dijo que el Ejecutivo habría cometido errores durante la tramitación del proyecto. En esa línea, señaló que hubo parlamentarios que se encontraban fuera de Chile con permiso constitucional, pero que sus solicitudes no fueron presentadas a tiempo, lo que habría incidido en el resultado de la votación.

“El contar los votos que se requieren para llevar adelante la aprobación de un proyecto u otro es responsabilidad del Gobierno“, planteó.

Respecto a la propuesta, afirmó que existe consenso respecto de que los actuales plazos de retención administrativa pueden resultar insuficientes para concretar expulsiones, pero “se tienen que entregar condiciones básicas para poder tener la seguridad de que esas personas inmigrantes que, en definitiva, no son delincuentes, no han cometido delitos, estén en condiciones dignas y tengan un trato humanitario“.

Ilabaca se abstuvo en la votación, pese a considerar que la idea general estaba bien orientada. Según dijo, su decisión respondió a que el Ejecutivo no entregó garantías suficientes respecto del control judicial y de los lugares destinados a la retención.

Tras el rechazo del proyecto, el diputado llamó al Gobierno a modificar su estrategia para enfrentar la tramitación de sus iniciativas en el Congreso. A su juicio, para avanzar en proyectos de ley vinculados a la seguridad, el Ejecutivo debe buscar acuerdos con distintos sectores políticos.

“No es posible gobernar entendiendo que el Congreso Nacional es un mero buzón”, afirmó, agregando que es necesario generar espacios de diálogo.