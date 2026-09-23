PIB nacional cae 0,2% en el segundo trimestre por caída en siete regiones: Antofagasta lidera la contracción regional con -6,3%

El Producto Interno Bruto (PIB) nacional registró una contracción de 0,2% en el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con la información preliminar de las Cuentas Nacionales difundida por el Banco Central.

El resultado se explicó por caídas registradas en siete de las dieciséis regiones del país, mientras el consumo de los hogares se expandió en ocho regiones, aportando a un crecimiento nacional de 1,2% en ese indicador. Las exportaciones de bienes, en tanto, disminuyeron en siete regiones, lo que determinó una caída nacional de 1,9%.

Según el Banco Central, la contracción del PIB se explicó en gran parte por la actividad minera, particularmente por una menor extracción de cobre, mientras la construcción también aportó negativamente, incidiendo en la mayoría de las regiones.

Ese resultado fue compensado parcialmente por los servicios personales y el comercio, que registraron aumentos. Considerando la descomposición por macrozonas, la zona Norte registró la principal incidencia en la contracción nacional del PIB, efecto que fue compensado en parte por el aumento de la actividad en la Región Metropolitana.

Variación del PIB regional · 2T 2026 Regiones con mayores aumentos y retrocesos Mayores aumentos Atacama +8,3% Valparaíso +1,7% Región Metropolitana +1,6% Los Ríos +1,6% Mayores retrocesos Antofagasta -6,3% Arica y Parinacota -4,9% Tarapacá -4,5% O’Higgins -4,2% Fuente: Banco Central.

Antofagasta registra la mayor caída del PIB regional

En la macrozona Norte, Antofagasta registró la mayor caída del país, de 6,3%, incidida principalmente por la minería del cobre y, en menor medida, por la construcción.

La menor producción minera se reflejó también en las exportaciones de bienes de la región, que cayeron 8,3% por los menores envíos de cobre.

Tarapacá retrocedió 4,5%, también por el desempeño de la minería del cobre, mientras Arica y Parinacota cayó 4,9%, afectada por una menor actividad pesquera y de construcción.

En contraste, Atacama fue la excepción de la zona Norte y del país completo: anotó un alza de 8,3%, impulsada por la minería, donde destacó la mayor extracción de oro y plata, con exportaciones de bienes que crecieron 7,5%, incididas por los envíos mineros.

Región Metropolitana crece 1,6% y compensa parte de la caída

En la macrozona Centro, Coquimbo creció 0,9%, explicado por el alza de los servicios personales, mientras Valparaíso avanzó 1,7%, impulsada principalmente por la refinación de combustibles dentro de la industria manufacturera.

Las exportaciones de bienes de Valparaíso mostraron el mayor salto del país en ese indicador, con un alza de 24,0%, explicada por mayores envíos mineros de cobre.

La Región Metropolitana creció 1,6%, incidida por el desempeño generalizado de los servicios, en particular los personales, y por el comercio, impulsado por las ventas mayoristas y minoristas. Ese resultado fue compensado en parte por la caída de la construcción.

El consumo de los hogares en la región subió 2,0%, explicado por un mayor gasto en transporte y servicios personales.

O’Higgins y Biobío retroceden en la macrozona Centro Sur

En la macrozona Centro Sur, el desempeño fue mixto. O’Higgins cayó 4,2%, reflejo del desempeño de la minería del cobre, con exportaciones de bienes que se desplomaron 18,9% por los menores envíos del metal.

Biobío retrocedió 3,0%, afectado por la industria pesquera, la generación eléctrica y la construcción.

En sentido contrario, Ñuble creció 1,1% y Maule avanzó 0,7%, impulsados por sus respectivos sectores de servicios e industria manufacturera, destacando en este último caso el aporte de la industria vitivinícola.

En la macrozona Sur, todas las regiones registraron resultados positivos.

La Araucanía creció 0,7%, explicada por los servicios personales y la construcción; Los Ríos avanzó 1,6%, impulsada por la ganadería y la construcción; y Los Lagos subió 1,1%, reflejo de un aumento generalizado de sus actividades económicas, destacando la pesca y el comercio minorista.

Finalmente, en la macrozona Austral, ambas regiones registraron contracciones. Aysén cayó 4,2%, explicada principalmente por la acuicultura y, en menor medida, por la construcción, mientras Magallanes retrocedió 1,9%, incidida por el desempeño de la acuicultura y la construcción. Los servicios empresariales y el comercio compensaron en parte ese resultado.