Tesorería recuerda a contribuyentes pagar la tercera cuota de contribuciones: Plazo vence el 30 de septiembre

La Tesorería General de la República (TGR) recordó a los contribuyentes el pago de la tercera cuota de contribuciones antes del miércoles 30 de septiembre.

Se trata de la tercera cuota de contribuciones de bienes raíces no agrícolas, correspondiente al tercer trimestre de este 2026.

En el sitio web de la institución está disponible un canal de pago rápido y seguro que está abierto las 24 horas del día. En dicha plataforma los usuarios podrán cumplir con su obligación, ingresando con Clave Única o Clave Tributaria, con la opción de pagar en línea la cuota vigente.

El pago también se podrá realizar de manera presencial. Están habilitadas sucursales bancarias, locales de Sencillito y CajaVecina, donde se deberá presentar el aviso de recibo de contribuciones.

Dicho documento se puede obtener de manera digital en la página web de la Tesorería o en la Red de Oficinas de la TGR, módulos de autoatención y en oficinas de Chile Atiende.

El tesorero general de la República, Hernán Nobizelli, llamó a adultos mayores en situación de vulnerabilidad a revisar en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos (SII) si cumplen con los requisitos para poder acceder al beneficio de rebaja fiscal del Impuesto Territorial.

Las personas mayores con ingresos iguales o inferiores a 13,5 UTA reciben una exención del 100% de la contribución asociada a su vivienda. Aquellas con ingresos superiores a 13,5 UTA y hasta 30 UTA pueden tener una rebaja de 50%.