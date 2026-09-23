ExpoGame 2026 en Chile: Fechas, entradas, horarios e invitados del evento gamer

ExpoGame 2026 regresará a Santiago durante octubre con tres jornadas dedicadas a los videojuegos, el streaming, el cosplay y la cultura digital.

De acuerdo con información oficial de la organización y PuntoTicket, el evento se realizará los días viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de octubre en el Centro Cultural Estación Mapocho.

¿Cuándo y dónde es ExpoGame 2026?

ExpoGame abrirá sus puertas al público general entre las 13:00 y las 19:00 horas durante sus tres jornadas.

Quienes cuenten con entrada SWAG podrán ingresar desde las 12:00 horas.

El evento tendrá lugar en el Centro Cultural Estación Mapocho, ubicado en Plaza de la Cultura s/n, Santiago, a pasos de Metro Puente Cal y Canto.

¿Cuánto cuestan las entradas?

Los valores generales publicados por PuntoTicket, sin considerar el cargo por servicio, son los siguientes:

Viernes 2 de octubre: $20.000.

$20.000. Sábado 3 de octubre: $25.000.

$25.000. Domingo 4 de octubre: $23.000.

$23.000. Abono para los tres días: $48.000.

$48.000. Experiencia SWAG: $130.000.

También existe la modalidad Squad, que permite el ingreso de cuatro personas por el valor de tres entradas, tanto para pases diarios como para el abono general.

Los menores de 6 años pueden ingresar gratis, mientras que desde esa edad se requiere entrada.

El Mariana y Keyblade entre los invitados

Entre las principales figuras internacionales aparece el streamer mexicano El Mariana, quien participará durante la jornada del sábado 3 de octubre.

El domingo 4 será el turno del creador español Keyblade, conocido por las “Épicas Batallas de Rap del Frikismo”.

Además de sus presentaciones en el escenario principal, existen pases Meet & Chill para conocer a ambos invitados. En el caso de El Mariana, el pase tiene un valor de $90.000, mientras que para Keyblade cuesta $25.000. Estos accesos requieren contar previamente con una entrada al evento.

¿Qué actividades tendrá ExpoGame?

La edición 2026 contará con diferentes zonas para jugar, competencias, espacios de realidad virtual, arcades, cosplay, experiencias para crear contenido y actividades en el escenario principal.

También estará disponible el ExpoGame Market, con tiendas y expositores vinculados a videojuegos, tecnología, coleccionables y cultura pop.

La organización habilitará además el Pasaporte ExpoGame, sistema que permitirá obtener cristales al completar desafíos dentro del evento y posteriormente canjearlos por premios.

Las entradas se encuentran disponibles a través de PuntoTicket y también habrá boletería durante las tres jornadas del evento.