Bancadas de la UDI, RN, Evópoli y Republicanos respaldan adhesión al Escudo de las Américas y aseguran que “Chile no cederá soberanía”

Las bancadas de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN), Evópoli y el Partido Republicano emitieron, en conjunto, una declaración pública en la que se manifestaron a favor de la decisión del presidente José Antonio Kast de adherirse al “Escudo de las Américas”, una iniciativa liderada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y rechazaron los dichos de partidos de oposición frente a este anuncio.

El grupo de partidos oficialistas defendió la decisión del Gobierno y rechazó la idea de la oposición de que esta afiliación signifique la pérdida de autonomía. “Chile no cederá soberanía por cooperar internacionalmente en la lucha contra el narcotráfico, sino que estará protegiendo su territorio, haciendo respetar sus leyes y garantizando que todas las decisiones que nos afectan se adopten conforme a nuestra institucionalidad”, afirmaron.

Señalaron que no supone “algún menoscabo a nuestra soberanía”, añadiendo que “el Gobierno ha establecido con absoluta claridad que toda cooperación se desarrollará con pleno respeto a la Constitución, a nuestras leyes y a los tratados internacionales suscritos por nuestro país, por lo que sostener lo contrario constituye una acusación vergonzosa y carente de fundamento que solo busca generar un ambiente de confusión”.

El escrito también cuestiona la postura de sectores de la oposición en materia de seguridad y migración, apuntando a una supuesta contradicción entre su actual defensa de la soberanía y las posiciones que, según el documento, han mantenido frente a la inmigración irregular y el combate contra la delincuencia.

Defendieron la agenda de seguridad del presidente José Antonio Kast, contraponiendo que “la izquierda debería preocuparse por aquella que el Estado ha ido perdiendo en nuestros propios barrios, cuando miles de familias dejaron de ocupar tranquilamente una plaza, caminar por sus calles o regresar sin temor a sus hogares producto del control territorial de los delincuentes”.

Finalmente, abordaron el rol fiscalizador del Congreso, señalando que, si bien la oposición tiene la facultad de ejercerlo, este debe realizarse con responsabilidad cuando involucra materias relacionadas con la política exterior y la seguridad nacional. En esa línea, cuestionaron una eventual interpelación al ministro de Relaciones Exteriores, argumentando que esta podría derivar en la exposición pública de información sensible o reservada para los intereses de Chile.