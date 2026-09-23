Squella llama al Gobierno a “insistir” en el Senado con reforma que extiende retención de migrantes: “Hay que ir a buscar los dos tercios”

El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, llamó al gobierno a insistir por medio del Senado con la reforma constitucional que busca extender el plazo de detención de migrantes para el proceso de expulsiones administrativas.

Sus declaraciones se dan luego de que este martes la iniciativa fue rechazada en la Cámara de Diputadas y Diputados, al no alcanzar los apoyos necesarios para continuar con su tramitación.

En entrevista con Radio Duna, Squella emplazó al Ejecutivo a no renunciar a dicha reforma, que es parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

“Yo formalmente no he tenido la oportunidad de decirlo, pero a través de acá también lo pongo en antecedente a ustedes; yo creo que el gobierno tiene que insistir y tiene que ir al Senado con este proyecto“, señaló.

En esa línea, agregó que “al final del día, para cualquier persona que lo aísla del punto político, que lo podrían hacer, por supuesto, tienen un tercio (en el Senado), pero si es que lo vemos en el mérito de lo que busca esta reforma y de la sensatez de su contenido y de lo que opinan las organizaciones involucradas, pregúntenle al Ministerio Público qué opina de esta reforma; lo encuentran totalmente necesario”.

El senador defendió la necesidad de insistir con la iniciativa en el Senado y buscar los votos necesarios para que la discusión retorne a la Cámara Baja.

“Algunos perfectamente podrían decir ‘mira dejémoslo hasta acá nomás, porque para qué vamos a perder de nuevo en el Senado’. Yo creo que no, yo creo que hay que ir a buscar los dos tercios y que vuelva a la Cámara la discusión como corresponde; si es que le quieren hacer algunos cambios, que se lo hagan“, añadió.

El timonel republicano cuestionó a la oposición por el resultado que dio en la Cámara.

“Claro, arriesgándose frente a sus electores de estar jugando con una herramienta que es muy importante para combatir la delincuencia, el crimen organizado particularmente, la migración ilegal. Tendrán que dar respuesta los parlamentarios que hicieron eso“, dijo.