FNE abre investigación por adquisición de control de Siderúrgica Huachipato por parte de Aceros AZA

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) instruyó una investigación por la operación de concentración que contempla la adquisición de control de Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. (CSH) por parte de Aceros AZA.

La operación fue notificada a la Fiscalía el 10 de julio de 2026 por, de una parte, Aceros AZA, Inder SpA, Matco Cables SpA, Hermann von Mühlenbrock Soto, Inversiones Los Andes SpA e Inversiones Reyosan S.A., y de la otra, CAP Energía SpA, CAP S.A. y su filial Compañía Siderúrgica Huachipato.

Los elementos que contempla la operación

Según el ente fiscalizador, la operación notificada contempla tres elementos:

La adquisición de influencia decisiva de AZA sobre CSH .

. La dación en pago a CAP de una participación accionaria en AZA.

La fusión por absorción entre ambas siderúrgicas, en la que subsistiría Aceros AZA.

El trámite pasó por dos rondas de observaciones antes de completarse. La FNE había declarado incompleta tanto la notificación original como un primer complemento, mediante resoluciones del 27 de julio y del 24 de agosto de este año, identificando errores y omisiones que debían subsanarse.

Las partes respondieron con un primer complemento presentado el 10 de agosto y un segundo el 7 de septiembre, con nuevos antecedentes para corregir esas observaciones.

FNE completa el proceso de notificación y abre investigación

Junto con la notificación, las partes presentaron solicitudes de exención, que la Fiscalía acogió de manera parcial en sus resoluciones de julio y agosto, y de forma íntegra en una resolución de la misma fecha del inicio de la investigación.

Con la notificación ya completa, la Fiscalía determinó que la operación corresponde a una concentración de aquellas contempladas en el artículo 47, letras a) y b), del Decreto Ley N°211, lo que dio paso a la apertura formal de la investigación conforme al procedimiento establecido en esa normativa.