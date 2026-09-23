“No hay justificación para la violencia”: Estudiantes piden disculpas a ministra Lincolao

Tres estudiantes de la Universidad Austral de Chile (UACh) ofrecieron disculpas públicas a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, tras la agresión que sufrió durante una actividad en el campus Isla Teja de Valdivia.

De acuerdo con información de BioBioChile, el Juzgado de Garantía de Valdivia decretó este miércoles la suspensión condicional del procedimiento por un año para los universitarios, quienes habían sido formalizados por atentado contra la autoridad.

Entre las condiciones impuestas se encuentran la prohibición de acercarse a Lincolao, realizar servicios en beneficio de la comunidad, firma bimensual ante Carabineros y ofrecer disculpas públicas.

“No hay justificación para la violencia”

La ministra participó de forma telemática en la audiencia y escuchó las declaraciones de los tres imputados.

Una de las estudiantes reconoció que la situación “se salió de las manos” y sostuvo que “en ningún momento la intención fue causarle algún daño, tanto físico como emocional”.

Otro de los involucrados afirmó que una manifestación debe realizarse de forma respetuosa, mientras que el tercer estudiante señaló que “no hay justificación para la violencia” y reiteró sus disculpas a la autoridad.

Tras las disculpas, Lincolao sostuvo que las autoridades están sujetas a la crítica, al cuestionamiento y a la protesta, pero remarcó que deben existir límites que permitan distinguir esas expresiones de conductas que afecten el ejercicio de una función pública.

“Los cargos son transitorios, los gobiernos cambian y las autoridades cambian. Lo que debe permanecer es el respeto por las instituciones, por el Estado de derecho y por las reglas que permiten procesar nuestras diferencias dentro de un marco democrático”, señaló.

Los hechos ocurrieron durante la ceremonia de inauguración del año académico de la UACh, ocasión en que la ministra debió abandonar el recinto en medio de una manifestación estudiantil.