Achraf Hakimi deberá enfrentar juicio por acusación de violación tras perder último recurso en Francia

El futbolista marroquí Achraf Hakimi, defensor del Paris Saint-Germain, deberá enfrentar un juicio oral en Francia por una acusación de violación relacionada con hechos denunciados en 2023.

El máximo tribunal francés rechazó el último recurso presentado por los abogados del jugador contra la decisión adoptada previamente por el Tribunal de Apelación de Versalles.

Con esta resolución, ya no quedan recursos para impedir que el futbolista enfrente el proceso judicial.

Hakimi niega las acusaciones

La causa se originó después de que una joven denunciara al jugador por hechos que habrían ocurrido en febrero de 2023, tras acudir a su domicilio en Boulogne-Billancourt, en las afueras de París.

Hakimi ha negado desde el inicio las acusaciones y sostiene que los acercamientos con la denunciante fueron consentidos.

El futbolista será juzgado por un tribunal criminal del departamento de Altos del Sena, aunque hasta ahora no existe una fecha definida para el inicio del juicio.

El delantero francés Kylian Mbappé podría ser llamado a declarar como testigo durante el proceso.

La defensa de Hakimi presentó previamente una declaración del futbolista para respaldar su versión respecto de que existió consentimiento.

Rachel-Flore Pardo, abogada de la denunciante, señaló que su representada confía en que “se hará justicia” tras más de tres años de proceso judicial.