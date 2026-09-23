Milei aborda disputa territorial con el Reino Unido sobre las Malvinas y critica a la ONU: “Decidió mirar para el otro lado”

(CNN en Español) – El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró este miércoles ante la Asamblea General número 81 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que la disputa territorial con el Reino Unido sobre las islas Malvinas es una “causa nacional” para su país y criticó a la ONU por su actuar respecto a esta situación.

La ONU es “una organización que se propuso defender la soberanía territorial de sus miembros, (y) decidió mirar para el otro lado respecto a la situación de las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Malvinas es para nosotros una causa nacional”, declaró.

El mandatario argentino afirmó que las islas Malvinas son una prueba de inacción por parte de la ONU, ya que, añadió, hay una resolución de la organización de hace 50 años sobre el tema, la cual “insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras la disputa permaneciera abierta”.

Sin embargo, la resolución no se ha cumplido, según Milei, y citó el proyecto Sea Lion como referencia, con el que cinco empresas buscan extraer petróleo en una zona próxima a las islas Malvinas, lo cual ha llevado al Gobierno argentino a anunciar demandas.

“El proyecto Sea Lion avanza hacia la extracción de petróleo en la plataforma continental argentina correspondiente a la cuenca Malvinas norte mediante licencias británicas que la Argentina rechaza por ilegales e ilegítimas. Toda actuación en este sentido no autorizada por la República Argentina constituye un acto ilícito tanto a la luz del derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, como del derecho interno argentino”, señaló Milei.

En este sentido, Milei cuestionó cuál es el sentido de tener una resolución “si durante décadas la contraparte puede actuar en sentido contrario”.

“Por eso, Malvinas no es solamente una cuestión entre la Argentina y el Reino Unido. También plantea una pregunta acerca de la capacidad de esta organización (la ONU) para hacer valer sus propias resoluciones. Argentina tomó nota de esa realidad y, frente a la explotación no autorizada de nuestros recursos en el área en disputa, actuamos, presentamos notas de desaliento, acudimos a las herramientas jurídicas disponibles, sancionamos a las empresas involucradas y a sus proveedores, y enviamos al Congreso una ley de defensa de la soberanía nacional”, dijo.

Asimismo, Milei hizo un llamado al Reino Unido para reanudar las negociaciones sobre la disputa de las Malvinas y “encontrar una solución pacífica… como lo requiere el derecho internacional”.